„Дом на Корабле“. Фотовыставка украинских детей о жизни на пароме открылась в Таллинне

На выставке представлены фотоработы детей, живших на пароме и принявших участие в бесплатном курсе по фотографии. Цель этого курса – дать возможность для творчества и самовыражения детей и молодых людей, бежавших от войны. На пароме Isabelle временно размещались украинские беженцы, нашедшие пристанище в Эстонии.

На протяжении трех месяцев под руководством профессиональных преподавателей участники осваивали азы работы с фототехникой, фотографировали, изучали законы композиции, построения кадра и работали в профессиональном фоторедакторе. Более 30 детей и подростков от 9 до 18 лет приняли участие в этом обучении. В рамках этого курса также состоялись специальные занятия с амбассадором Canon Екатериной Мухиной.

„Фотовыставка „Дом на корабле“ - это возможность прочувствовать атмосферу, царившую на пароме все месяцы работы центра временного размещения беженцев, и убедиться в том, что в любой сложной ситуации есть место творчеству и искусству“, - отметила руководитель проекта Александра Российкина.

Образовательный курс был разработан и проведен Верой Пироговой, Софией Бабий, Валентиной Корабельниковой при поддержке Canon Young People Programme, KiNO course и Robogo MTU. Курс проводился в рамках работы детского досугового центра Ogogo, 10 месяцев работавшего на пароме Isabelle, под кураторством Александры Российкиной.

Программа Canon Young People Programme (YPP) проводится в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) с целью дать молодым людям возможность высказаться и создать лучшее и более устойчивое будущее, познакомив их с возможностями визуального повествования, в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. KiNO course – это программа бесплатных мастер-классов для украинских подростков, мероприятия которой проводятся онлайн, а также офлайн в Эстонии, Великобритании и Канаде.

Познакомиться с работами детей можно будет до конца июля 2023 года.