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Психологическая помощь беженцам: рекомендации, телефоны, адреса
Какие организации помогают прибывшим из Украины животным и их хозяевам?
Где в Эстонии поменять гривны и можно ли пользоваться украинскими банковскими карточками?
ПОДКАСТ | Денежные пособия, отель, шампунь: как и кого встречает Центр беженцев в Таллинне
120
автобусы с украинцами приезжают каждый день
Кто будет покрывать ущерб, если прибывший в Эстонию украинский автомобиль попадет в ДТП?
Нужно ли учить эстонский язык прибывающим из Украины беженцам? И где это сделать?
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Минкульт предоставит украинским военным беженцам специальную льготу
Revolut заработал для украинских беженцев. Какие финансовые операции это упрощает?
Я только что приехал в Эстонию из Украины. Что дальше?
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Как каждый из нас может помочь беженцам?
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