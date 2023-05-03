С парома „Изабелла“ съезжает и досуговый центр для украинских детей. Что дальше?
Паром „Изабелла“ стал временным домом для тысяч украинских беженцев. Чтобы жизнь его маленьких обитателей была более комфортной и интересной, почти с самого начала войны волонтеры открыли здесь досуговый центр для детей Ogogo. Именно сюда родители могут привести детей, пока занимаются документами, обучением и трудоустройством. RusDelfi поговорил о будущем некоммерческой организации с руководителем проекта Александрой Российкиной, ведь в конце июня беженцев с парома выселяют, а значит и центр тоже вынужден завершить работу в этом месте.
Из-за переезда расходы благотворительной организации возрастут
Почти год волонтеры и педагоги занимаются с детьми на пароме. И если летом 2022 года были только смены лагерей, то с октября организация стала работать на постоянной основе. „За все время больше 300 детей военных беженцев из Украины уже получили и продолжают получать поддержку от благотворительных проектов Ogogo“, — рассказывает руководитель проекта Александра.
Сейчас досуговый центр работает как альтернатива детскому саду. Организуются кружки по интересам, на каникулах же проводятся различные активности для детей школьного возраста.
За все время в команде проекта было порядка 15 человек. „Мы принимаем на работу беженцев из Украины с релевантным опытом и образованием — для них это классная возможность. Для работы в Эстонии по своей профессии они должны дойти до уровня владения языком С1, а это занимает достаточно длительное время. У нас же могут обучать на родном украинском, параллельно учиться и получать зарплаты“.
„Сейчас сотрудников в команде у нас не так много, — отмечает руководитель проекта. — Все потому, что и активностей стало поменьше, но это до тех пор, пока мы не съедем. Ищем отдельное помещение, вот тогда начнем расширяться — много планов“.
Правда, отмечает Александра, из-за переезда расходы организации возрастут: придется платить и за аренду, и за питание — пока дети бесплатно едят на корабле. „Да и зарплаты люди должны получать вовремя“.
Организация существует на пожертвования и гранты. „С начала года стало очень сложно — люди перестали помогать, — озадачена Александра. — Наверное, это связано не то, чтобы с привыканием к ситуации, а с общей усталостью. Людей можно понять. Но нам работу это не облегчает“.
Достаточно сложно оказалось получать те же гранты, рассказывает руководитель проекта. „Вот недавно получили отказ по достаточно большому“, — делится Александра и отмечает, что всегда в поиске спонсоров и партнеров.
Чаще всего помогают россияне и белорусы
В основном же финансами помогают частные лица, по большей части граждане России и Беларуси. Суммы, по словам Александры, бывают разные — от 5 евро до 3 тысяч.
„Почему именно белорусы и россияне хотят помочь? Отчасти коллективная вина, не без этого, — делится волонтер. — Это шанс для себя сделать хоть что-то. Потому что остановить войну мы не в силах, но делаем то, что можем. И это хоть какая-то возможность помочь этим людям. Чтобы облегчить им жизнь“.
„Социальный департамент дал запрос на то, чтобы мы наш благотворительный проект Ogogo немного изменили, — рассказывает Александра. — А именно — помогали Эстонии адаптировать украинских мальчиков и девочек. Также мы хотим в дальнейшем привлекать и эстонских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пытаться сделать так, чтобы дети вместе учились. Будем добавлять в перечень наших занятий и эстонский язык. Постараемся выполнить запрос департамента — помочь Эстонии. Социальный департамент поддерживает нашу работу, выдали благодарность. Но помещение и финансы мы ищем сами“.
Александра считает, что для нее одна из главных задач — это восстановление отношений между гражданами Росиии и Украины.
„Мы — не Путин. Не мы там воюем. Это не наша война. Мы хотим, что все это закончилось как можно быстрее. И хотим помочь сейчас“.