Для родителей
03.05.2023, 22:11

С парома „Изабелла“ съезжает и досуговый центр для украинских детей. Что дальше?

 
За все время больше 300 детей военных беженцев из Украины уже получили и продолжают получать поддержку от благотворительных проектов Ogogo
За все время больше 300 детей военных беженцев из Украины уже получили и продолжают получать поддержку от благотворительных проектов Ogogo
ФОТО: Tatyana Aksenova | личный архив

Паром „Изабелла“ стал временным домом для тысяч украинских беженцев. Чтобы жизнь его маленьких обитателей была более комфортной и интересной, почти с самого начала войны волонтеры открыли здесь досуговый центр для детей Ogogo. Именно сюда родители могут привести детей, пока занимаются документами, обучением и трудоустройством. RusDelfi поговорил о будущем некоммерческой организации с руководителем проекта Александрой Российкиной, ведь в конце июня беженцев с парома выселяют, а значит и центр тоже вынужден завершить работу в этом месте.

Из-за переезда расходы благотворительной организации возрастут

Почти год волонтеры и педагоги занимаются с детьми на пароме. И если летом 2022 года были только смены лагерей, то с октября организация стала работать на постоянной основе. „За все время больше 300 детей военных беженцев из Украины уже получили и продолжают получать поддержку от благотворительных проектов Ogogo“, — рассказывает руководитель проекта Александра.

Сейчас досуговый центр работает как альтернатива детскому саду. Организуются кружки по интересам, на каникулах же проводятся различные активности для детей школьного возраста.

Руководитель проекта Александра Российкина

За все время в команде проекта было порядка 15 человек. „Мы принимаем на работу беженцев из Украины с релевантным опытом и образованием — для них это классная возможность. Для работы в Эстонии по своей профессии они должны дойти до уровня владения языком С1, а это занимает достаточно длительное время. У нас же могут обучать на родном украинском, параллельно учиться и получать зарплаты“.

„Сейчас сотрудников в команде у нас не так много, — отмечает руководитель проекта. — Все потому, что и активностей стало поменьше, но это до тех пор, пока мы не съедем. Ищем отдельное помещение, вот тогда начнем расширяться — много планов“.

Правда, отмечает Александра, из-за переезда расходы организации возрастут: придется платить и за аренду, и за питание — пока дети бесплатно едят на корабле. „Да и зарплаты люди должны получать вовремя“.

Организация существует на пожертвования и гранты. „С начала года стало очень сложно — люди перестали помогать, — озадачена Александра. — Наверное, это связано не то, чтобы с привыканием к ситуации, а с общей усталостью. Людей можно понять. Но нам работу это не облегчает“.

Достаточно сложно оказалось получать те же гранты, рассказывает руководитель проекта. „Вот недавно получили отказ по достаточно большому“, — делится Александра и отмечает, что всегда в поиске спонсоров и партнеров.

Сейчас ребята изучают фотодело

Чаще всего помогают россияне и белорусы

В основном же финансами помогают частные лица, по большей части граждане России и Беларуси. Суммы, по словам Александры, бывают разные — от 5 евро до 3 тысяч.

„Почему именно белорусы и россияне хотят помочь? Отчасти коллективная вина, не без этого, — делится волонтер. — Это шанс для себя сделать хоть что-то. Потому что остановить войну мы не в силах, но делаем то, что можем. И это хоть какая-то возможность помочь этим людям. Чтобы облегчить им жизнь“.

С украинскими детьми идет непрерывная работа

„Социальный департамент дал запрос на то, чтобы мы наш благотворительный проект Ogogo немного изменили, — рассказывает Александра. — А именно — помогали Эстонии адаптировать украинских мальчиков и девочек. Также мы хотим в дальнейшем привлекать и эстонских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пытаться сделать так, чтобы дети вместе учились. Будем добавлять в перечень наших занятий и эстонский язык. Постараемся выполнить запрос департамента — помочь Эстонии. Социальный департамент поддерживает нашу работу, выдали благодарность. Но помещение и финансы мы ищем сами“.

Александра считает, что для нее одна из главных задач — это восстановление отношений между гражданами Росиии и Украины.

„Мы — не Путин. Не мы там воюем. Это не наша война. Мы хотим, что все это закончилось как можно быстрее. И хотим помочь сейчас“.

Как помочь организации?

Реквизиты

Получатель ROBOGO MTÜ

№ счета A/a: EE317700771008032370

LHV Pank

В пояснении необходимо указать „annetus“

PayPal info@robogo.ee

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