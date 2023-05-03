С парома „Изабелла“ съезжает и досуговый центр для украинских детей. Что дальше?

Из-за переезда расходы благотворительной организации возрастут

Почти год волонтеры и педагоги занимаются с детьми на пароме. И если летом 2022 года были только смены лагерей, то с октября организация стала работать на постоянной основе. „За все время больше 300 детей военных беженцев из Украины уже получили и продолжают получать поддержку от благотворительных проектов Ogogo“, — рассказывает руководитель проекта Александра.

Сейчас досуговый центр работает как альтернатива детскому саду. Организуются кружки по интересам, на каникулах же проводятся различные активности для детей школьного возраста.

За все время в команде проекта было порядка 15 человек. „Мы принимаем на работу беженцев из Украины с релевантным опытом и образованием — для них это классная возможность. Для работы в Эстонии по своей профессии они должны дойти до уровня владения языком С1, а это занимает достаточно длительное время. У нас же могут обучать на родном украинском, параллельно учиться и получать зарплаты“.

„Сейчас сотрудников в команде у нас не так много, — отмечает руководитель проекта. — Все потому, что и активностей стало поменьше, но это до тех пор, пока мы не съедем. Ищем отдельное помещение, вот тогда начнем расширяться — много планов“.

Правда, отмечает Александра, из-за переезда расходы организации возрастут: придется платить и за аренду, и за питание — пока дети бесплатно едят на корабле. „Да и зарплаты люди должны получать вовремя“.

Организация существует на пожертвования и гранты. „С начала года стало очень сложно — люди перестали помогать, — озадачена Александра. — Наверное, это связано не то, чтобы с привыканием к ситуации, а с общей усталостью. Людей можно понять. Но нам работу это не облегчает“.

Достаточно сложно оказалось получать те же гранты, рассказывает руководитель проекта. „Вот недавно получили отказ по достаточно большому“, — делится Александра и отмечает, что всегда в поиске спонсоров и партнеров.

Чаще всего помогают россияне и белорусы