ВИДЕО | Таким мы его еще не видели! Ханно Певкур спел гимн обороны Украины
В финале шоу “Maskis laulja” (“Певец в маске”) на TV3 известный политик, вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур исполнил песню на украинском языке “Братья украинцы”.
Данный факт привлек внимание украинских СМИ, как новостных порталов, так и социальных сетей. Например, Певкура поблагодарил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
“Что такое классные друзья? Это когда эстонцы поддерживают Украину даже на телевизионных шоу! Приятно, когда наша речь льется далеко за пределами Украины и объединяет разные народы. Спасибо Ханно за мастерство. И за поддержку, выходящую далеко за пределы официоза”, — написал Гончаренко в социальных сетях.
За два дня ролик на Youtube собрал 55 000 просмотров, что является абсолютным рекордом для Youtube-канала TV3. В Facebook Гончаренко песню послушали уже более 177 000 раз.
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