ВИДЕО | Таким мы его еще не видели! Ханно Певкур спел гимн обороны Украины

“Что такое классные друзья? Это когда эстонцы поддерживают Украину даже на телевизионных шоу! Приятно, когда наша речь льется далеко за пределами Украины и объединяет разные народы. Спасибо Ханно за мастерство. И за поддержку, выходящую далеко за пределы официоза”, — написал Гончаренко в социальных сетях.