Украинец, живущий несколько лет в Эстонии: ”Хочу помогать своим соотечественникам!”

Через несколько дней Назар увидел посты друзей о группе в Эстонии, в которой беженцы из Украины просят помощь разного рода: теплую одежду и обувь, кухонный инвентарь и предметы быта, детское питание, подгузники, лекарства, корм для животных. ”В тот момент постов было немного, так как группу создали всего несколько дней назад. Я все прочитал и понял, что не могу остаться в стороне, закрыть фейсбук и заняться своими привычными делами. Люди кратко писали свои истории и просили о помощи. Когда я приехал в Эстонию, мне также в некоторых вопросах было сложно. Многое не понимал, все было незнакомо, так как другая страна, местный менталитет отличается. Что делать с проездом в общественном транспорте, с медицинскими вопросами, как открыть счет в банке. Я помню, как мне помогли местные жители, например, когда я искал работу через фейсбук. Крайне за это благодарен! И в этот момент я понял, что я ведь спокойно и осознанно переезжал, я понимал, где буду жить, работать. А у людей, которые сейчас здесь оказались, не было времени собраться, все обдумать и спокойно приехать. Стоит учесть уровень стресса, в котором военные беженцы приехали в Эстонию. В большинстве случаев приезжают женщины с детьми, и я понимал, как им будет сложно решать бытовые и прочие вопросы без мужчин, которые остались в Украине. Так я решил, что я должен помочь, максимально, чем смогу”.

Назар вспоминает, что в этот день он был на работе. ”И работать тоже получалось плохо, так как в голове были тысячи мыслей, волнение за родственников и всех остальных соотечественников. В первый день войны на окраине моего родного Кривого Рога воинская часть подверглась обстрелам, взорвали мост. Стало страшно и понятно, что это не где-то далеко, а рядом, и уже не шутки. Я сообщил своему работодателю, что работать сегодня не получится, и он меня отпустил домой. Дома я обзвонил всех родных и дальше серфил новости, от которых все больше был в шоке”.

”Когда началась война , я был шоке и в недоумении одновременно. В этот день у моего друга, который работает и живет в Москве, был день рождения. Я не мог не позвонить и не поздравить. Первые несколько минут нашего разговора мы просто молчали, был ступор. Я не мог сказать ни слова! И на другом конце тоже были попытки что-то сказать. Но получалось у нас не очень”.

Назар вспоминает, что к нему обратилась коллега из Кривого Рога с просьбой проконсультировать ее подругу, приехавшую с ребенком Таллинн. "Мы встретились, поговорили, я рассказал, что здесь и как устроено. В некоторых вопросах она была уже подкована, так как по приезду им дали информацию местные власти. Моя помощь оказалась также полезна. Оценив происходящую ситуацию, сам себе задал три вопроса: ”У меня есть желание помочь? Да”. ”Наличие авто может быть полезно? Да”. ”У меня есть время? Нет”. У меня было два "Да" и одно "Нет". И все же Назар решил написать пост в фейсбуке.

”Мне написало тридцать человек. Я всем помог”

После публикации поста Назару стали активно писать украинцы с разными просьбами. ”Что-то подсказать и объяснить, кого-то встретить, перевезти вещи, подсказать информацию о вариантах с поиском жилья и вариантами с работой. Мне написало около тридцати человек. Я всем ответил и помог”, — вспоминает Назар.

Мужчина рассказывает некоторые истории своей помощи украинским беженцам. ”Мне написала девушка, что ее сын-подросток нуждается в вещах: куртка, ботинки, джинсы, футболки и прочее. Сын у нее немного меньше меня, и я собрал мои самые маленькие вещи. Мы встретились, немного поговорили, и я передал несколько пакетов с вещами. Позже Инна написала, что вещи понравились и подошли ее сыну”.

”Ко мне обратилась молодая девушка о том, что ее ребенку нужен определенный препарат, который ей не продали в аптеке. А проблема у ее сына прогрессировала и беспокоила. Я нашел вариант и приобрел лекарство, отвез в соседний город. Также купил ее сыну игрушечную машинку, как полицейская машина в Эстонии. При встрече, Анна меня поблагодарила. Надеюсь препарат помог, а малыш машинкой доволен”.

Также Назара увидел пост девушки из Украины, которая предоставляет услуги по SMM. ”Я знал, кому ее услуги могут быть полезны, познакомил. И люди стали сотрудничать! Заказчик доволен, а Эмире дал возможность заработка, что важно в это время”.

”Зачем я помогаю? Потому что хочу”

Подробных историй, по словам Назара, у него много. ”Я стараюсь помочь, когда у меня есть время и возможность. Я маленький человек в этой страшной ситуации, но стараюсь делать небольшие дела. Хочется, чтобы был мир в Украине, чтобы беженцы могли вернуться к себе домой, жить прежней жизнью. А пока война продолжается, мне хочется, чтобы в сутках было минимум тридцать шесть часов, так я смог бы успеть помочь большему количеству украинцев и немного облегчить их пребывание в Эстонии”, — рассказывает Назар и делится, что люди очень благодарны за оказанную помощь. ”По глазам видно, как это важно для них. Меня это только мотивирует делать больше”.

”Совсем недавно в мессенджере я случайно открыл папку ”спам” и был в шоке, ведь там оказалось больше ста сообщений с просьбами. Часть обращений уже неактуальны, а остальным мне еще нужно помочь. Мне крайне неловко перед этими людьми, что сообщения попали в спам и я так поздно прочитал эти все сообщения и не смог вовремя оказать помощь. Но все исправляю”.

”Некоторые мои знакомые, говорили мне: ”Зачем ты им помогаешь, тратишь свое время, жертвуешь своим сном, расходуешь деньги, топливо, делаешь это все себе в ущерб, и тд? У меня есть ответы на все эти вопросы, но я предпочел больше не общаться с ними. Каждый делает что хочет. Я хочу!”