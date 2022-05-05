БЛОГ УКРАИНКИ | О чем стоит знать, приступая к поиску работы в Эстонии?
Украинка Инна Гордиенко в своем блоге на RusDelfi продолжает рассказывать о буднях беженцев в Таллинне, сравнивать город с родным Киевом и делиться полезными лайфхаками по выживанию в чужой стране.
Сегодня утром проснулась от напоминания в сториз на Facebook — год назад там были выставлены мои тюльпаны под окном и древесный пион, который зацветает ровно 1 или 2 мая, независимо от года и погоды. Даже когда холодная весна, он все равно распускает свои бутоны именно в это время и радует всех прохожих своей красотой. Не верится, что в этом году я не могу наблюдать весну в Киеве, я так люблю это время года в моем любимом городе.
В Таллинне, к сожалению, весна все никак не приходит, и я шлю своим друзьям из Украины фото северного Балтийского моря с лебедями и едва зазеленевшие лужайки. Но человек ко всему привыкает: к холоду, к другой жизни, к войне. Хотя разве можно привыкнуть к войне. Порой мне сложно выговорить эти словосочетание — привыкнуть к войне. Но это как-то так.
Продолжаю каждый день читать сводки о событиях, происходящих в Украине: об очередных взрывах, об очередных эвакуациях населения из-под завалов и оккупированных городах, о наступлениях врага и контрнаступлениях, о том, как отвоевали какое-то село или город. И тогда радуешься безмерно этим маленьким хорошим новостям.
Чувства же страха и горя как-то притупились. И ожидание победы тоже. Понимаешь, что все это не закончится завтра и привыкаешь жить с мыслью, что это случится когда-то…А нужно как-то жить и привыкать к новой реальности. Начать зарабатывать деньги, чтобы прожить, а значит искать новую работу. Знакомиться с новыми людьми и заводить друзей, чтобы быть в социуме и не быть одиноким. Узнавать о местах отдыха и досуга, чтобы как-то проводить время и обогащать себя новой информацией. Собственно, этим я уже пытаюсь заниматься, живя в Эстонии более 2-х месяцев.
Что стоит знать, приступая к поиску работы
Сегодня расскажу вам о том, что собственно, происходит на рынке труда, как и куда можно устроится на работу, как и за что получить пособие и различные компенсации, куда отправиться за культурным наслаждением, и как недорого можно жить в столице Эстонии, учитывая совсем другой уровень дохода и получать бесплатный вход на множество культурных и социальных мероприятий.
Вчера я наконец-то попала в социальный отдел местной Таллиннской управы в Ласнамяэ (на сайте www.Tallinn.ee в разделе поддержка беженцев из Украины — есть вся необходимая информация с контактами и разъяснениями) и оформила все документы для получения месячного социального пособия в размере 150 евро, а также компенсации за аренду квартиры и квартплаты.
Сумма компенсации аренды рассчитывается с учетом квадратных метров арендуемого жилья, то есть на одного человека предполагается 33 м2, а квартплата покрывается полностью. Например, если площадь вашей квартиры 60 квадратов, то на руки вы получите около 350 евро. Для вашего понимания, все эти выплаты вы можете получить лишь в случае, если пока не трудоустроены, и стоите на учете в кассе по безработице. Обязательно там зарегистрируйтесь.
К вам отнесутся максимально внимательно, расспросят все ваши предпочтения относительно желаемой работы, и предложат через месяц отдельную встречу с куратором, который оформлял ваши документы по трудоустройству. На этом сайте вы можете самостоятельно искать вакансии, составить резюме и разместить его (если сами не можете — в местной Töötukassa вам подскажут как это сделать). В отеле Hestia Europa в ближайшее время пройдут дни вакансий: 11.05, 8.06 и 29.06 с 10-13:00. Там у вас будет возможность встретиться с работодателями и подать заявку на работу. Если в течение месяца ваши поиски не увенчаются успехом, сотрудник Кассы по безработице при личной встрече предложит вам варианты. Кстати, еще один прекрасный момент — вы можете получить от государства некую денежную стипендию в размере около 2500 евро для прохождения курсов, которые помогут вам приобрести или усовершенствовать профессию. На мой взгляд, это прекрасная возможность, и многие эстонцы сами ею пользуются. Спросила, возможно ли потратить эти деньги на изучение Эстонского языка, оказалось, что с нуля эстонскому не учат и есть ссылки на множество онлайн-курсов, аудиокурсов, приложений, словарей и тестов, где можно зарегистрироваться и пользоваться ими бесплатно.
По телефону +3726313731 вы можете проконсультироваться более детально по этому поводу. Но вот еще одна ссылочка www.settleinestonia.ee по которой можно зарегистрироваться на бесплатные курсы изучения эстонского, которые стартуют с сентября месяца.
Культура и досуг: куда еще сходить в Таллинне
Теперь о возможности культурного обогащения и досуга. Скажу честно, я была шокирована тем, сколько всего происходит в Таллинне и какой культурно-образовательной столицей он является. Никогда бы в жизни не могла подумать, что здесь я смогу сполна окунуться в театральную и концертную жизнь, в мир арта и искусства. Только за последний месяц я посетила с десяток различных мероприятий. Поэтому не стесняйтесь и пользуйтесь этой возможностью. На том же сайте www.tallinn.ee вы найдете не малый список мест и событий, которые украинцы могут посещать абсолютно на бесплатной основе! Это все Таллиннские музеи и их филиалы. Особенно рекомендую Художественный музей KUMU, морской музей Летная гавань, музей фотоискусства Fotografiska Tallinn, музей оккупации и свободы Vabamu, и Эстонский музей под открытым небом — куда я собираюсь на выходных потому что обещают 15 градусов тепла!
Также бесплатно можно посещать Таллиннский Зоопарк, Ботанический сад, Домский собор, Таллиннскую центральную библиотеку и все сеансы кинотеатра Artis, а также многие спортивные залы и клубы, в частности плавательные бассейны. Список можно найти на прекрасном Telegram-канале "Украина — > Эстония", очень советую всем подписаться — миллион полезной информации черпаю оттуда.
На прошлой неделе я посетила уже второй раз концертный зал Эстония и побывала на концерте киевских солистов. Перед этим был прекрасный концерт симфонического оркестра Эстонии с исполнением произведения Дворжака в поддержку Украины. Так вот, начиная с 1 апреля, билеты на все концерты в этом зале украинцы могут получить бесплатно на основании документа, удостоверяющего личность. Также оказывается каждую Субботу в 12:00 украинцы могут бесплатно полчаса слушать органную музыку в Katedraali Sonumid, а в клубе Philly Joe’s наслаждаться джазовыми концертами.
Также делюсь интересной информацией, куда обязательно собираюсь записаться: Эстонский институт “Культурный шаг” открывает регистрацию на программу, состоящую из лекций, экскурсий и поездок для тех, чьим родным языком не является эстонский, но кто хотел бы больше узнать о культуре, природе, истории этой земли. Спешите зарегистрироваться на сайте , поскольку количество участников ограничено.
Также хочу напомнить, что в Таллинн фактически каждую неделю приезжают украинские исполнители и радуют нас любимыми песнями и конечно же от них мы получаем неимоверный заряд энергии и поддержки. С собой они привозят частичку той Украины, которая скучает за нами и которую мы так любим!! Все средства, собранные с этих концертов идут на поддержку нашей армии и нашего народа! Приятно, что на выступления наших артистов, которых, скорее всего, здесь ранее никогда не слышали, приходят эстонцы, таким образом внося свой вклад в поддержку Украины. На прошлой неделе я побывала на двух таких выступлениях. Первое прошло в Sveta Бар в рамках фестиваля Music. Support. Freedom. Выступили молодые исполнители Украины о которых я раньше даже не слышала. Было безумно трогательно слушать прекрасную INGRET с собственной песней на слова Лины Костенко, а также украинский рейв от девушек из группы ТОНКА. Ну а моя любимая ДРУГА РИКА просто порвала зал Cathouse со всеми своими хитами, которые Валерий Харчишин посвятил тем городам Украины, которые больше всего пострадали от агрессии российских солдат.
Кроме украинских исполнителей, неимоверную поддержку дают и зарубежные исполнители. На прошлой неделе прямо на встречу нашего волонтерского штаба Ассоциации украинских организаций в Эстонии пришел белорус Сергей Михалок, более известный всему миру как фронтмен группы Ляпис Трубецкой. Это был не просто сольный концерт, это был творческий вечер и общение с выдающейся, на мой взгляд, личностью. Серега пел именно для нас и сказал, что таким образом хочет хоть как-то поддержать волонтерское движение и выразить свою сопричастность к печальным событиям в Украине. Он давно не живет в Белоруссии и один из первых призвал российскую культурную элиту выступить с осуждением войны. Говорил много интересно и даже спел на украинском: знаменитую “Весна прийде” Олега Скрипки и “Несе Галя воду” — последнюю пели конечно же всем штабом! Думаю, желаемое гражданство Украины Сергей Михалок получит в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Такие люди становились гражданами нашей страны!
В качестве анонса, хочу вас проинформировать о тех концертных и культурных событиях, которые пройдут в мае месяце и куда вы точно можете и должны сходить. В том же концертном зале Cathouse 28 мая выступит наш харьковский исполнитель Сергей Бабкин. Его песню “Солдат” мне кажется, уже поют не только в Украине, но и во многих других странах…
А сегодня стартует Tallinn-Narva Music Week. В рамках фестиваля уже сегодня 5 мая в 16:00 в таллиннском творческом городке Теллискиви (Telliskivi 60а) выступит наша звезда хауса, поп-музыки, фанка и джаза Иван Дорн. Концерт бесплатный и конечно же в поддержку украинцев, которые защищают свою Родину на войне и которые вынуждены спасаться от нее в других странах.
Марафон фестиваля поддержит еще одна украинская исполнительница репа Alyona Alyona, которая выступит там же 6 мая. А 8 мая в 19:00 на Ледовой арене в поддержку Украины споет Макс Барских!
В общем, Таллинн радует нас событиями, хотя сейчас язык не поворачивается говорить “радует”. К сожалению, сейчас нас мало что может радовать и туры украинских исполнителей городами и весями дают нам большую надежду, что всем миром мы ПОБЕДИМ. Такая культурно богатая и талантливая нация не может исчезнуть, ее невозможно уничтожить, ее нереально стереть с лица земли. Как сказал лидер группы “ДРУГА РИКА” перед своим концертом: “если они хотят уничтожить Украину им придется убить каждого из нас, а это просто нереально”.