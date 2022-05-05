БЛОГ УКРАИНКИ | О чем стоит знать, приступая к поиску работы в Эстонии?

Сегодня утром проснулась от напоминания в сториз на Facebook — год назад там были выставлены мои тюльпаны под окном и древесный пион, который зацветает ровно 1 или 2 мая, независимо от года и погоды. Даже когда холодная весна, он все равно распускает свои бутоны именно в это время и радует всех прохожих своей красотой. Не верится, что в этом году я не могу наблюдать весну в Киеве, я так люблю это время года в моем любимом городе.

В Таллинне, к сожалению, весна все никак не приходит, и я шлю своим друзьям из Украины фото северного Балтийского моря с лебедями и едва зазеленевшие лужайки. Но человек ко всему привыкает: к холоду, к другой жизни, к войне. Хотя разве можно привыкнуть к войне. Порой мне сложно выговорить эти словосочетание — привыкнуть к войне. Но это как-то так.

Продолжаю каждый день читать сводки о событиях, происходящих в Украине: об очередных взрывах, об очередных эвакуациях населения из-под завалов и оккупированных городах, о наступлениях врага и контрнаступлениях, о том, как отвоевали какое-то село или город. И тогда радуешься безмерно этим маленьким хорошим новостям.

Чувства же страха и горя как-то притупились. И ожидание победы тоже. Понимаешь, что все это не закончится завтра и привыкаешь жить с мыслью, что это случится когда-то…А нужно как-то жить и привыкать к новой реальности. Начать зарабатывать деньги, чтобы прожить, а значит искать новую работу. Знакомиться с новыми людьми и заводить друзей, чтобы быть в социуме и не быть одиноким. Узнавать о местах отдыха и досуга, чтобы как-то проводить время и обогащать себя новой информацией. Собственно, этим я уже пытаюсь заниматься, живя в Эстонии более 2-х месяцев.

Что стоит знать, приступая к поиску работы