Elisa продлевает скидки на услуги связи с Украиной до конца мая

С 14 марта из Эстонии на номера с обычными тарифами в Украине можно звонить по тарифу 0,30 € за минуту, а отправлять текстовые сообщения — по тарифу 0,11€ за сообщение. ”Стремясь поддержать всех своих клиентов с находящимися в Украине домочадцами, родственниками, друзьями или деловыми партнерами, Elisa продлевает действие своего нового льготного прейскуранта до конца мая”, — заявила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.

Разговорный тариф в два раза ниже обычного тарифа. Elisa предлагает такие звонки по себестоимости, то есть без прибыли. Льготный тариф входящих и исходящих звонков — 0,30 € за минуту — действует и в Украине. Этот новый тариф доступен всем договорным частным и бизнес-клиентам Elisa Eesti, клиентам Elisa Teleteenused со стационарным телефонами, а также клиентам с разговорными картами ZEN и Elisa. Elisa также пожертвовала украинским военным беженцам 3000 разговорных карт, чтобы эти люди могли поддерживать контакт с близкими и потреблять услуги связи в Эстонии.

”Мы разработали для прибывших в Эстонию украинских военных беженцев решение, позволяющее им три месяца бесплатно пользоваться интернетом и телевизионными услугами. Все беженцы могут заказывать услуги на нашем новом сайте на украинском языке www.elisa.ee/ua, также можно переключиться на русский, английский и эстонский язык или обратиться в любое представительство Elisa”, — добавила Майлийз Плооманн.