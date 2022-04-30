"Я предполагала, мы едем в Италию". Мария с сыном случайно оказались в Эстонии, но им все нравится

Был ли какой-то переломный момент, когда вы поняли, что надо уезжать?

Пустые полки в магазинах. Ты понимаешь, что еще чуть чуть — и кормить ребенка мне будет нечем. Тогда я поняла, что надо уезжать. Мой муж был спокойнее, он понимал, что мы находимся далеко. Я не знаю, как он там сейчас живет, но говорит, что все хорошо. Мы держим связь с ним, в этом плане все в порядке. Плохая связь только там, где идут бои. У нас, к счастью, не стреляют, но наш город стоит “в кольце”. С одной стороны — Николаев, который вообще бедный, и Херсон, с другой — Днепропетровск, который тоже потихоньку начинают обстреливать. Естественно, в таких условиях логистика нарушена и с поставкой продуктов есть проблемы. Поэтому да, переломным моментом стал вид пустых полок в магазинах, аптеках, чудовищные очереди на заправках. И такая ситуация сложилась в течение недели.

Когда объявили войну, мы в этот день вышли на работу. Я подумала — какая глупость! Это был четверг, и мы думали, что в понедельник мы выйдем на работу. Идет планерка, решались какие-то вопросы. Потом нам сказали идти по домам, потому что уже вводился комендантский час. “В понедельник посмотрим” — сказали. Я подумала — ого, четыре дня выходных, успею все дела переделать, а в понедельник — с новыми идеями и силами на работу! А на деле получилось совсем не так.

Просто ты привыкаешь жить в определенном распорядке, а потом ты приходишь в магазин и видишь, что на полках нет продуктов, к которым ты привык, ты приходишь в аптеку, а там огромные очереди и ты не можешь купить какое-то обезболивающее, к примеру. И все только ухудшается.

И вокруг все уезжают. Я сначала думала — зачем, сейчас все это закончится и нам нужно будет опять возвращаться, опять дорога. А потому мы поняли, что да, надо действительно уехать.