Предприимчивые украинцы бесплатно получат статус э-резидента
Программа э-резидентства вместе с компаниями, обслуживающими э-резидентов, возместит госпошлины гражданам Украины, подавшим ходатайство о получении э-резидентства и основавшим в Эстонии товарищество с ограниченной ответственностью в этом году.
”Из-за боевых действий украинцы столкнулись с экономическим кризисом. На сегодняшний день из Украины в соседние страны бежали почти 5 миллионов военных беженцев, в том числе предприниматели и профессиональные фрилансеры. Поскольку Эстония — единственная страна в мире, которая посредством системы э-резидентства предлагает нерезидентам возможность создания виртуального предприятия и управления им в виртуальном пространстве, то мы сочли своим долгом попытаться помочь украинцам”, — сказал исполнительный директор программы э-Резидентства Лаури Хаав. ”План родился вместе с официальными поставщиками услуг э-резидентства. Мы решили совместно возместить гражданам Украины госпошлины, чтобы они могли продолжить приостановленный из-за войны бизнес или создать новое предприятие независимо от того, где они сегодня находятся. Мы приглашаем и другие предприятия, предоставляющие в нашей экосистеме услуги по регистрации компаний, присоединиться к инициативе”.
К кампании присоединились уже девять предприятий, действующих на виртуальной торговой площадке э-Резидентства: Magrat, e-Residency Hub, Xolo, 1Office, Companio, SuccessHub, Thompson&Stein, Enty и eFinance.
Если гражданин Украины, подавший ходатайство о получении э-резидентства, начиная с 24 февраля этого года, обратится в течение этого года к одному из указанных выше поставщиков услуг с целью учреждения компании в Эстонии, то поставщик услуг возьмет на себя расходы по уплате госпошлины за учреждение компании в размере 265 евро. Программа э-Резидентства, в свою очередь, возмещает украинцам госпошлину за эстонское электронно-цифровое удостоверение личности, которая составляет до 130 евро в зависимости от пункта выдачи.
Война значительно повысила интерес украинцев к эстонскому э-резидентству — в марте от граждан Украины поступили 82 новых ходатайства на получение э-резидентства, что является рекордом. В настоящее время в Эстонии 5271 э-резидент с украинским гражданством, и почти каждый третий э-резидент из Украины также учредил эстонскую компанию. Украина является четвертой страной по количеству э-резидентов после Германии.
Многие граждане Украины, которые уже до войны основали эстонскую компанию посредством системы э-резидентства, смогли продолжить свой бизнес, несмотря на войну, и найти новые способы помочь своей родине.
У Кристины Дидух, предпринимательницы из Львова, бежавшей от войны в Эстонию, в Украине был цветочный магазин. Благодаря компании, ранее созданной с помощью э-резидентства, она призвала всех европейцев поддержать украинских врачей, спасателей, волонтеров и людей, вынужденных покинуть свои дома. ”Трансграничные платежи были возможны благодаря э-резидентству и счету Wise. Нас спасло то, что мы уже были компанией в Европейском союзе”, — сказала Дидух.
Александр Сторожук, эстонский э-резидент с украинским гражданством, соучредитель PRNews.io, приехавший в Эстонию на основании стартап-визы, с начала войны использует свою эстонскую стартап-компанию для поддержки независимых СМИ в своей стране.
”Поддержка местных СМИ в Украине — это инициатива, которой мы особенно гордимся, и она стала возможной благодаря нашему статусу э-резидента и компании в Эстонии”, — сказал Сторожук. С 15 марта после запуска компанией PRNews своей инициативы рекламу в украинских СМИ приобрели представители 34 стран на общую сумму более 24 500 евро.
Дополнительную информацию на английском языке можно найти на сайте: https://www.e-resident.gov.ee/eresidency-ukraine/
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства более 90 000 э-резидентов создали более 20 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в государственный бюджет Эстонии составил почти 90 миллионов евро, из которых 75 миллионов — налоговые поступления.