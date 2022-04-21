Предприимчивые украинцы бесплатно получат статус э-резидента

”Из-за боевых действий украинцы столкнулись с экономическим кризисом. На сегодняшний день из Украины в соседние страны бежали почти 5 миллионов военных беженцев, в том числе предприниматели и профессиональные фрилансеры. Поскольку Эстония — единственная страна в мире, которая посредством системы э-резидентства предлагает нерезидентам возможность создания виртуального предприятия и управления им в виртуальном пространстве, то мы сочли своим долгом попытаться помочь украинцам”, — сказал исполнительный директор программы э-Резидентства Лаури Хаав. ”План родился вместе с официальными поставщиками услуг э-резидентства. Мы решили совместно возместить гражданам Украины госпошлины, чтобы они могли продолжить приостановленный из-за войны бизнес или создать новое предприятие независимо от того, где они сегодня находятся. Мы приглашаем и другие предприятия, предоставляющие в нашей экосистеме услуги по регистрации компаний, присоединиться к инициативе”.

К кампании присоединились уже девять предприятий, действующих на виртуальной торговой площадке э-Резидентства: Magrat, e-Residency Hub, Xolo, 1Office, Companio, SuccessHub, Thompson&Stein, Enty и eFinance.

Если гражданин Украины, подавший ходатайство о получении э-резидентства, начиная с 24 февраля этого года, обратится в течение этого года к одному из указанных выше поставщиков услуг с целью учреждения компании в Эстонии, то поставщик услуг возьмет на себя расходы по уплате госпошлины за учреждение компании в размере 265 евро. Программа э-Резидентства, в свою очередь, возмещает украинцам госпошлину за эстонское электронно-цифровое удостоверение личности, которая составляет до 130 евро в зависимости от пункта выдачи.