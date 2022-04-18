Украинка рассказала, где лучше делать бюджетные покупки в Таллинне

Кстати, если есть желание все-таки максимально подготовиться к нашей Пасхе, вы можете присоединиться к марафону по раскрашиванию яиц, как мы называем их в Украине — писанки. Ассоциация украинских организаций в Эстонии и творческая платформа “ Птаха ” проводит такой курс уже на протяжении двух недель и на этой еще можно успеть. Все деньги от участия — а это 10 евро — пойдут на закупку продуктов и еды для украинцев. Запишитесь в анонсе события "Майстерня писанкарства" и приходите по адресу Nafta 6.

Здесь в Таллинне для меня тоже будет Великдень (Пасха) — первый в моей жизни в другой стране, первый не в мире, а в войне. Могла я об этом подумать год назад?! Что не пойду на Всенощную, не одену свою любимую вышиванку, не освещу пасочку, не соберу свой пасхальный кошик, украшенный рушниками, а потом не пойду по гостям — традиционно на Пасху мы обходим родственников, друзей, знакомых. Чем больше пасочек попробуешь, тем больше шансов, что год будет удачным, плодотворным и счастливым. Наверное, в прошлом году я попробовала мало.

Вспоминаю, как в этот день каждый год я ходила в церковь Миколи Набережного, что у меня прямо напротив дома — святить вербу. Покупала ее у бабушек возле входа в метро, и вместе с подругами били друг друга приговаривая: “не я бью, верба бьет, через тиждень будет Великдень”.

А русские продолжали стрелять даже в этот день, убивая украинцев, несмотря на великий праздник — день светлой Пасхи, день торжества жизни над смертью. К сожалению, в Украине до сих пор торжествует смерть и нет этому конца. У меня уже притупилось чувство страдания, боли и горя. Мне кажется, это у многих так. Человек устает от всего, и от войны мы все уже устали. Это не значит, что больше не болит сердце, но уже так хочется немного счастья и весны.

В прошедшее воскресенье католики отметили Пасху, а мы — Вербное Воскресенье. Все молились за Украину, даже Папа Римский часть пасхальной речи произнес на украинском языке. Все верующие люди собрались за праздничным столом и желали друг другу долгой жизни и мира.

Женщина из Мариуполя, которая устами актеров говорит о том, что хочет умереть легко и быстро, и так, чтобы ее тело не было разорвано на части. Парень из Харькова, который постоянно повторяет — “невсеремося”, а если умрем, то до встречи, в лучшем из миров. Женщина из Киева, которая обращается к Путину и говорит ему, что легко поиграть войну, а может ли он выиграть мир. Слова других героев этого представления трогают до глубины сердца.

Я уже неоднократно писала, о том, какие удивительные люди эстонцы…как искренне они поддерживают украинцев в нашем противостоянии российским оккупантам: сколько помощи ежедневно направляют в Украину, как решительно выходят на акции и протесты под российское посольство, как откровенно и честно освещают все события, связаны с войной! И этот спектакль именно такой: живая хроника ужасов, происходящих сейчас в Украине.

Это документальное представление о войне России против Украины, о том, что сейчас происходит в нашей стране, о реальных историях украинцев, которые пишут, что они чувствуют и о чем думают, когда над их головами летят ракеты и взрываются бомбы.

В следующее воскресенье на наш Великдень (Пасху) я пойду на службу в Украинскую греко-католическую церковь (службы ведет отец Роман, о котором я вспоминала в прошлом блоге — вел панихиду по погибшим украинцам в Буче, Ирпене, Гостомеле), чтобы помолиться за наших воинов и за неньку Украину. Также советую, всем верующим украинцам посещать Таллиннскую украинскую парафию святого Великомученика Георгия Победоносца. В этой церкви службы проводит отец Иван Христенко, он кстати родом из Мариуполя.

А потом кадры из бомбоубежищ, где украинка играет на скрипке “Нич яка мисячна зоряна ясная, видно хоч голки збирай…” и вся актерская труппа становится вокруг пианино и поет хором такую ​​нашу любимую песню! Мое сердце разрывалось в клочья от всего увиденного и услышанного.

Закончилось представление минутой молчания в память о погибших украинцах. Я не сдержалась и заплакала, рядом со мной эстонские женщины тоже не сдерживали слез.

После спектакля, в кулуарах театра, я поблагодарила всю режиссерскую и актерскую труппу за этот честный душераздирающий перфоменс. За то, что эстонцы показывают миру правду о тех зверствах, которые совершают русские орки на нашей земле. В завершении моих слов — они скандировали Слава Украине! Спектакль будет показан в Таллине еще раз 26 мая! Очень советую всем пойти, для украинцев вход свободный.

В пятницу в концертном зале "Эстония" эстонский симфонический оркестр исполнил ораторию Дворжака Stabat Mater, которую посвятил страждущим и скорбящим украинским матерям. Концерт начался с исполнения украинского гимна, и по глазам людей, заполнивших весь зал, я видела, что они все тоже молятся за Украину. Удивительные люди, удивительная страна… не знаю, где еще столько сопереживания можно увидеть.

Под стенами Российского посольства в среду прошла очередная акция протеста — в этот раз против тех зверских насилий, которые русские солдаты совершают по отношению и украинским женщинам и детям. Эстонские девушки оголились, надели полиэтиленовые мешки на голову и измазали себя кровью. Смотреть на это без слез и рыданий было невозможно. Но только так можно привлечь внимание всей мировой общественности к тем зверствам, которые происходят сейчас в нашей стране. Раз в неделю я попадаю на эти протесты в старом городе, так что если вы иногда гуляете там — придите и поддержите митингующих.

Обзор магазинов и рынков Таллинна