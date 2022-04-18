Украинка рассказала, где лучше делать бюджетные покупки в Таллинне
Инна приехала в Таллинн из Киева больше месяца назад. Она постепенно обустраивается на новом месте, а также помогает таким же вынужденным переселенцам как и она сама. В том числе — с помощью своего блога.
В прошедшее воскресенье католики отметили Пасху, а мы — Вербное Воскресенье. Все молились за Украину, даже Папа Римский часть пасхальной речи произнес на украинском языке. Все верующие люди собрались за праздничным столом и желали друг другу долгой жизни и мира.
А русские продолжали стрелять даже в этот день, убивая украинцев, несмотря на великий праздник — день светлой Пасхи, день торжества жизни над смертью. К сожалению, в Украине до сих пор торжествует смерть и нет этому конца. У меня уже притупилось чувство страдания, боли и горя. Мне кажется, это у многих так. Человек устает от всего, и от войны мы все уже устали. Это не значит, что больше не болит сердце, но уже так хочется немного счастья и весны.
Вспоминаю, как в этот день каждый год я ходила в церковь Миколи Набережного, что у меня прямо напротив дома — святить вербу. Покупала ее у бабушек возле входа в метро, и вместе с подругами били друг друга приговаривая: “не я бью, верба бьет, через тиждень будет Великдень”.
Здесь в Таллинне для меня тоже будет Великдень (Пасха) — первый в моей жизни в другой стране, первый не в мире, а в войне. Могла я об этом подумать год назад?! Что не пойду на Всенощную, не одену свою любимую вышиванку, не освещу пасочку, не соберу свой пасхальный кошик, украшенный рушниками, а потом не пойду по гостям — традиционно на Пасху мы обходим родственников, друзей, знакомых. Чем больше пасочек попробуешь, тем больше шансов, что год будет удачным, плодотворным и счастливым. Наверное, в прошлом году я попробовала мало.
Кстати, если есть желание все-таки максимально подготовиться к нашей Пасхе, вы можете присоединиться к марафону по раскрашиванию яиц, как мы называем их в Украине — писанки. Ассоциация украинских организаций в Эстонии и творческая платформа “Птаха” проводит такой курс уже на протяжении двух недель и на этой еще можно успеть. Все деньги от участия — а это 10 евро — пойдут на закупку продуктов и еды для украинцев. Запишитесь в анонсе события "Майстерня писанкарства" и приходите по адресу Nafta 6.
В следующее воскресенье на наш Великдень (Пасху) я пойду на службу в Украинскую греко-католическую церковь (службы ведет отец Роман, о котором я вспоминала в прошлом блоге — вел панихиду по погибшим украинцам в Буче, Ирпене, Гостомеле), чтобы помолиться за наших воинов и за неньку Украину. Также советую, всем верующим украинцам посещать Таллиннскую украинскую парафию святого Великомученика Георгия Победоносца. В этой церкви службы проводит отец Иван Христенко, он кстати родом из Мариуполя.
Культурные мероприятия Таллинна
На этой неделе было несколько событий и мест, которые я посетила, где молились за Украину.
В четверг в театре Свободная сцена (Vaba Lava), который находится в районе Теллискиви — очень интересное место, о котором обязательно расскажу подробнее в ближайшем блоге, состоялась премьера спектакля Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта.
Это документальное представление о войне России против Украины, о том, что сейчас происходит в нашей стране, о реальных историях украинцев, которые пишут, что они чувствуют и о чем думают, когда над их головами летят ракеты и взрываются бомбы.
Я уже неоднократно писала, о том, какие удивительные люди эстонцы…как искренне они поддерживают украинцев в нашем противостоянии российским оккупантам: сколько помощи ежедневно направляют в Украину, как решительно выходят на акции и протесты под российское посольство, как откровенно и честно освещают все события, связаны с войной! И этот спектакль именно такой: живая хроника ужасов, происходящих сейчас в Украине.
Автор идеи постановки, известная эстонская актриса и режиссер Юлия Ауг, собрала тексты из своей переписки с друзьями и театральными деятелями, которые находятся в бомбоубежищах в Украине.
Женщина из Мариуполя, которая устами актеров говорит о том, что хочет умереть легко и быстро, и так, чтобы ее тело не было разорвано на части. Парень из Харькова, который постоянно повторяет — “невсеремося”, а если умрем, то до встречи, в лучшем из миров. Женщина из Киева, которая обращается к Путину и говорит ему, что легко поиграть войну, а может ли он выиграть мир. Слова других героев этого представления трогают до глубины сердца.
А потом кадры из бомбоубежищ, где украинка играет на скрипке “Нич яка мисячна зоряна ясная, видно хоч голки збирай…” и вся актерская труппа становится вокруг пианино и поет хором такую нашу любимую песню! Мое сердце разрывалось в клочья от всего увиденного и услышанного.
Закончилось представление минутой молчания в память о погибших украинцах. Я не сдержалась и заплакала, рядом со мной эстонские женщины тоже не сдерживали слез.
После спектакля, в кулуарах театра, я поблагодарила всю режиссерскую и актерскую труппу за этот честный душераздирающий перфоменс. За то, что эстонцы показывают миру правду о тех зверствах, которые совершают русские орки на нашей земле. В завершении моих слов — они скандировали Слава Украине! Спектакль будет показан в Таллине еще раз 26 мая! Очень советую всем пойти, для украинцев вход свободный.
В пятницу в концертном зале "Эстония" эстонский симфонический оркестр исполнил ораторию Дворжака Stabat Mater, которую посвятил страждущим и скорбящим украинским матерям. Концерт начался с исполнения украинского гимна, и по глазам людей, заполнивших весь зал, я видела, что они все тоже молятся за Украину. Удивительные люди, удивительная страна… не знаю, где еще столько сопереживания можно увидеть.
Под стенами Российского посольства в среду прошла очередная акция протеста — в этот раз против тех зверских насилий, которые русские солдаты совершают по отношению и украинским женщинам и детям. Эстонские девушки оголились, надели полиэтиленовые мешки на голову и измазали себя кровью. Смотреть на это без слез и рыданий было невозможно. Но только так можно привлечь внимание всей мировой общественности к тем зверствам, которые происходят сейчас в нашей стране. Раз в неделю я попадаю на эти протесты в старом городе, так что если вы иногда гуляете там — придите и поддержите митингующих.
Обзор магазинов и рынков Таллинна
На этой неделе также произошли приятные события в моей жизни. Из отеля я переехала жить в квартиру, и наконец-то почувствовала домашний уют, которого у меня не было уже почти 2 месяца. Первым делом сварила борщ, и не могла им наесться — такого удовольствия от борща давно не испытывала. А на завтрак теперь готовлю себе жаренную картошку соломкой, как я это ужасно любила делать в своей квартире на Подоле. Правда, тогда ко мне — по призванию ресторанному блогеру — приходили мои друзья и подруги, и мы вместе. Наслаждались моими кулинарными изысками. Хочется опять вот так приготовить ужин и позвать всех всех, и пить, и есть, и веселиться и представить что нет и не было войны.. Но думаю вряд ли это удастся. Конечно, когда-то мы все соберемся и конечно выпьем за победу, но травма войны никуда не денется, мы теперь всегда будем испытывать эту внутреннюю боль. Но вернусь к борщу: для тех, кто уже тоже успел переехать в свое жилье, точно пригодятся советы, где купить мебель, посуду, бытовую технику и в конце концов продукты.
В Таллинне много торговых центров, но мне больше всего нравится Ulemiste, Jarve Keskus, Rocca al Mare, Viru Keskus, Kristiine. Здесь можно найти все, что вам нужно. Последние два поменьше площадью и количеством бутиков и магазинов, но зато они в самом центре города.
Также есть несколько самых популярных торговых сетей, где акцент на продукты, но также здесь можно купить много важных и полезных вещей для дома: Rimi, Selver, Maxima, Prizma. Цены плюс минус одинаковые, но дешевле все же Maxima и Rimi. В них часто бывают скидки на самые разные товары. Prizma, по моему мнению, самая дорогая, но зато есть несколько магазинов этих сетей, которые работают круглосуточно. Один из них находится прямо в старом городе.
В каждой из этих сетей можно приобрести клиентскую карту — по ней будете получать скидки и накапливать бонусы. Мне все же больше всего нравится Selver — из-за большого выбора и разнообразных скидок. Также советую магазин 1000, тут большой выбор недорогого алкоголя и продуктов. Если хотите скупаться оптом, тогда подойдет Promo Cash&Carry.
За свежими продуктами лучше ходить на рынок. Balti Jama Turg — один из них, где можно купить хорошее мясо, овощи и фрукты почти как с грядки, всевозможные соленья и так далее. Я недавно поняла, что соскучилась за своим Житним рынком в Киеве, где каждое воскресенье закупала продукты на неделю!
За свежей рыбой советую отправиться на Рыбный рынок, который находится в Рыбном порту по адресу: Kalasadama 5, работает только по субботам.
Бытовую технику и всякую мелочь для дома покупала в этих же магазинах, но можно еще съездить в DEPO. Это огромный строительный магазин, где все для сада, дома, огорода. По типу нашего Эпицентра. Мебель советую поехать выбирать в Jarve Keskus. Слева от Сельвера — огромную часть торгового центра занимают площади с мебельными магазинами и всем что касается интерьера. При некоторых магазинах есть Outlet мебели. Именно в нем я купила себе стол и люстру по хорошей скидке. Также советую смотреть домашнюю утварь и мебель в комиссионных магазинах. Их несколько по городу, вот их сайт. Я здесь приобрела стулья по цене 20 евро за штуку, посуду и еще всякую мелочь по цене 1-5 евро.
Также для приобретения одежды и домашней утвари рекомендую центры повторного использования. В Таллине их несколько, называются они www.uuskasutus.ee В одном, кстати, из таких магазинов, который находится по адресу Punnane 50 находится магазинчик, где украинцы по зеленой карточке могут приобрести товары бесплатно. Иногда даже попадаются товары с бирками, то есть абсолютно новые. Эстонцы приносят и сдают их, понимая, что это для переселенцев.
Также рекомендую магазины дешевой одежды на Parnu mnt 46 Roivakauplus RiideMari и товары для семьи, где одни из самых низких цен на одежу, посуду, канцтовары, игрушки, товары для животных: www.pepco.ee Магазины Pepco также разбросаны по всему городу.
Ну и конечно не стесняйтесь писать в группы, которые я указала в предыдущем блоге — там точно готовы помочь украинцам почти всем и бесплатно.
Что касается сферы услуг красоты, что тоже очень необходимо, особенно нам женщинам, советую подписаться на группу Украинки в Эстонии. Здесь можно найти или запросить информацию относительно того, где сделать недорого маникюр, педикюр, подстричься, сделать эпиляцию, нарастить ресницы и т д. Именно здесь я нашла украинских мастериц, которые для своих украинок предоставляют все эти услуги в полцены. Для понимания, мой маникюр стоил 15 евро, а не 30, и завтра я иду стричься за 17 евро, а не минимум 30-50 евро как это стоит в местных салонах. Ну и конечно, на страничке группы можно получить всякого рода другую полезную информацию, например, для мам с детьми.
Готовимся к Пасхе — приводим себя в порядок, по возможности печем паски и верим в победу жизни над смертью, а значит в победу Украины над российскими оккупантами. Все буде Украина! Я верю в это, и моя вера растет с каждым днем.