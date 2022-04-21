“У вас тут слишком хорошие люди”: украинка поделилась первыми впечатлениями об Эстонии

Какие впечатления от Эстонии?

Отличные, позитивные. У вас тут слишком хорошие люди, я такого никогда не видела. Куда бы я ни пошла — везде с улыбкой встретят, мы в восторге. Это же касается и школ. Мне прислали приглашение недавно, я еще думала, стоит ли идти? В итоге, решили попробовать. Я поговорила с директором, и создалось ощущение, что я человека много лет знаю. Она расспросила ребенка обо всем, какой он. Вот теперь со следующей недели идем в школу.

Я правильно понимаю, что сейчас вы учитесь по “гибридной” системе — будете ходить и в эстонскую школу, и посещать онлайн-занятия в украинской?

Да, все так. Но мы все-таки надеемся вернуться в Украину. Школа здесь — это просто промежуточный пункт, на время, пока у нас там все плохо. Я очень хочу вернуться домой, у меня была моя любимая жизнь, и ее украли. И я приехала, куда возможно было — ради малого.

А почему все-таки Эстония?

У нас здесь родственники есть. Хотя изначально мы приехали в Польшу. Думали, что это ненадолго, поэтому поехали туда, где ближе, вместе с друзьями. У них был знакомый, который согласился предоставить нам квартиру. Однако когда мы приехали, он сказал, что в связи с такой ситуацией и наплывам людей квартиры больше нет. Волонтеры сказали искать жилье самим, и я вспомнила про родственников в Эстонии, позвонила. У меня у мужа сестра здесь живет — вот они нас с мамой и малым к себе забрали.