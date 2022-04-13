Для родителей
13.04.2022, 13:03

Еще один футбольный клуб приглашает детей из Украины на бесплатные тренировки

 
ФОТО: Erakogu
Таллиннский футбольный клуб Легион приглашает детей из Украины в свой дружный коллектив для занятий футболом.

Тренировки для детей от 4 и до 17 лет.

Тренировки бесплатные и проходят во всех районах города Таллинна.

Ждем Всех на Футбол !

www.legion.ee
info@legion.ee
+372 5681 4180
Глеб Артюхов

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