"Очень сложно снять квартиру, если есть дети": рассказ украинцев о поиске жилья в Эстонии
По последним данным, в Эстонию прибыло уже около 27 000 беженцев из Украины. И несмотря на то, что эстонское государство обеспечивает вновь прибывших временным жильем, одна из острых проблем, которые встретили переселенцы — поиск квартиры.
Организация долгосрочного жилья для тысяч беженцев требует времени, так как в Таллинне не так много свободной жилплощади — сказано на официальном сайте города Таллинн. Военных беженцев обеспечат жильем до тех пор, пока они не смогут получить работу и найти жилье на продолжительное время, коим является: самостоятельная аренда квартиры, аренда квартиры при поддержке местного самоуправления или проживание на площади, предоставленной добровольцами. На деле же найти жилье оказывается довольно сложно даже для тех, у кого есть стабильный доход. Вот что рассказали украинцы о своем личном опыте съема жилья в Таллинне.
Харьковчанка Мария приехала в Эстонию в начале марта и сразу же начала искать квартиру. Нашла за неделю, с третьей попытки — один раз после просмотре квартиры ей так и не перезвонили, второй раз показ квартиры был отменен маклером за 30 минут до просмотра.
“Не знаю, может быть, у маклера и правда был такой плотный график показов, и те, кто перед нам были, заплатили сразу. Может быть и так — рассказывает Мария. — Но вообще, мне повезло, попалась хорошая женщина, я посмотрела квартиру и мы сразу договор на год заключили. У меня нет вида на жительство, но есть заработок онлайн, я так и сказала. Так что договор составили на украинский паспорт”. Тем же, кто сейчас находится в поиске жилья Мария рекомендует постоянно мониторить все группы в Facebook и эстонские сайты Kv.ee и City24.
Кириллу 20. Когда началась война он не находился на территории Украины. В Эстонию приехал недавно — знакомые предложили работу. Вот что он рассказал о своих поисках жилья: “на протяжении семи дней я искал жилье. Вначале это были местные сайты. Потом я решил опубликовать объявления в группах Фейсбук. Там начали уже скапливаться какие-либо варианты и было из чего выбрать. Сложности возникли в менталитете и высказывании людей в мою сторону: зачем приехал, почему не воюешь, как выехал, и так далее. Но в целом, варианты есть”.
А вот тем, у кого есть дети, по отзывам украинцев, найти жилье еще сложнее. Вот что рассказывает приехавшая с детьми в Эстонию из Украины Алина. “Жилье мы еще не нашли, большая проблема для эстонцев — дети. А у нас детишек двое. Хозяева не хотят детей, а вот пару (мужа и жену) — пожалуйста”. Муж Алины работал в Эстонии до войны, работодатель предоставляет ему комнату в квартире. Раньше этого хватало, но когда приехали и остальные члены семьи, места стало слишком мало.
Александр с семьей ищет квартиру уже около двух недель, пока что — безрезультатно.
“Не хотят сдавать жителям Украины, тем более — с детьми“ — говорит мужчина. Он официально работает в Эстонии уже 4 года, имеет стабильный заработок. Однако теперь, когда к нему приехала семья, найти жилье оказалось проблемой. Он уже получил 6 отказов.
“Одни не хотят украинцев. Другие бояться, что с детьми — что не смогут нас выселить, если оплаты не будет. Но у меня есть вид на жительство и я работаю официально в хорошей фирме“ — говорит мужчина.
Однако проблему с поиском жилья стараются решить. Так, департамент социального страхования в сотрудничестве с компанией Kinnisvara 24 открыли портал недвижимости, где будет отражаться информация о жилой площади, предлагаемой именно для военных беженцев из Украины. Предложения можно поместить на веб-страницу портала здесь.
С помощью нового портала военные беженцы смогут сами искать подходящее для них жилье. “Таким образом мы сможем поддерживать самостоятельность людей”, — объяснила представитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Эвелин Каазик. А всем тем, кому необходима поддержка в поиске жилья, по-прежнему будут помогать представители Департамента социального страхования и организации Pagulasabi.