"Очень сложно снять квартиру, если есть дети": рассказ украинцев о поиске жилья в Эстонии

Организация долгосрочного жилья для тысяч беженцев требует времени, так как в Таллинне не так много свободной жилплощади — сказано на официальном сайте города Таллинн. Военных беженцев обеспечат жильем до тех пор, пока они не смогут получить работу и найти жилье на продолжительное время, коим является: самостоятельная аренда квартиры, аренда квартиры при поддержке местного самоуправления или проживание на площади, предоставленной добровольцами. На деле же найти жилье оказывается довольно сложно даже для тех, у кого есть стабильный доход. Вот что рассказали украинцы о своем личном опыте съема жилья в Таллинне.

Харьковчанка Мария приехала в Эстонию в начале марта и сразу же начала искать квартиру. Нашла за неделю, с третьей попытки — один раз после просмотре квартиры ей так и не перезвонили, второй раз показ квартиры был отменен маклером за 30 минут до просмотра.

“Не знаю, может быть, у маклера и правда был такой плотный график показов, и те, кто перед нам были, заплатили сразу. Может быть и так — рассказывает Мария. — Но вообще, мне повезло, попалась хорошая женщина, я посмотрела квартиру и мы сразу договор на год заключили. У меня нет вида на жительство, но есть заработок онлайн, я так и сказала. Так что договор составили на украинский паспорт”. Тем же, кто сейчас находится в поиске жилья Мария рекомендует постоянно мониторить все группы в Facebook и эстонские сайты Kv.ee и City24.

Кириллу 20. Когда началась война он не находился на территории Украины. В Эстонию приехал недавно — знакомые предложили работу. Вот что он рассказал о своих поисках жилья: “на протяжении семи дней я искал жилье. Вначале это были местные сайты. Потом я решил опубликовать объявления в группах Фейсбук. Там начали уже скапливаться какие-либо варианты и было из чего выбрать. Сложности возникли в менталитете и высказывании людей в мою сторону: зачем приехал, почему не воюешь, как выехал, и так далее. Но в целом, варианты есть”.