Украинцев приглашают бесплатно посетить йогу на гамаках в субботу

“Мы помогаем найти подходящий спортивный клуб для регулярных занятий. К нашему проекту присоединились более восьмидесяти спортивных клубов, каждый из которых предлагает различные тренировки. Цель проекта — помочь проживающим в Эстонии иностранцам лучше адаптироваться, выучить язык и найти свой круг общения через эстонские спортивные клубы”, — рассказывает сетевой менеджер проекта “Siin me oleme” Пирет Маасик.

Сейчас организация помогает и прибывшим украинцам. Для всех желающих есть бесплатные мероприятия. К примеру, в эту субботу пройдут занятия по йоге на качелях.

“Безопасное подвешивание в гамаке снимает напряжения в скелете (включая позвоночник), суставах и мышцах, одновременно развивая гибкость. Тренирует равновесие и координацию, успокаивает и снимает стресс. А кроме того, это просто весело! Занятия подходят для взрослых всех возрастов”, — приглашает на мероприятие Пирет.

“Движение объединяет людей. Упражнения и спорт — это универсальные языки, на которых мы все говорим, независимо от национальности, возраста”, — делится Пирет Маасик.

По мнению Пирет, такие мероприятия для украинцев дают возможность освоиться и создать контакты с местными жителями и другими иностранцами, которые живут в Эстонии, через участие в спортивных мероприятиях.

“Спорт и физические упражнения хорошо помогают в уходе за собой. В здоровом теле — здоровый дух! Имеется несколько групп в фейсбуке, например, Sports in Pärnu, Sports in Tartu, Sports in Tallinn, где можно найти свежую информацию о мероприятиях, о тренингах в Тарту, Таллинне и Пярну. Через него также можно найти партнера по тренировкам. Социальная сеть создается посредством регулярных клубных тренировок. Также через нас можно найти информацию об открытых мероприятиях и соревнованиях других спортивных клубов”.

Записаться на мероприятие можно здесь: sport@internationalhouse.ee или на сайте некоммерческого объединения Rahvusvaheline Maja.