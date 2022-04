Украинцев приглашают бесплатно посетить йогу на гамаках в субботу

“Мы помогаем найти подходящий спортивный клуб для регулярных занятий. К нашему проекту присоединились более восьмидесяти спортивных клубов, каждый из которых предлагает различные тренировки. Цель проекта — помочь проживающим в Эстонии иностранцам лучше адаптироваться, выучить язык и найти свой круг общения через эстонские спортивные клубы”, — рассказывает сетевой менеджер проекта “ Siin me oleme ” Пирет Маасик.

“Спорт и физические упражнения хорошо помогают в уходе за собой. В здоровом теле — здоровый дух! Имеется несколько групп в фейсбуке, например, Sports in Pärnu, Sports in Tartu, Sports in Tallinn, где можно найти свежую информацию о мероприятиях, о тренингах в Тарту, Таллинне и Пярну. Через него также можно найти партнера по тренировкам. Социальная сеть создается посредством регулярных клубных тренировок. Также через нас можно найти информацию об открытых мероприятиях и соревнованиях других спортивных клубов”.

Записаться на мероприятие можно здесь: sport@internationalhouse.ee или на сайте некоммерческого объединения Rahvusvaheline Maja.