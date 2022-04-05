Confido открыл центр контроля здоровья для военных беженцев

“Эпидемиологическая ситуация в Украине отличается от ситуации в Эстонии, кроме того, у многих военных беженцев, как и у любых других людей, есть проблемы со здоровьем, которые необходимо решать. В этом мы, как добросовестный партнёр, приходим на помощь государству, помогая быстрее картировать общее положение со здоровьем людей, прибывающих в Эстонию”, — сказал Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido.

В только что открывшемся центре контроля здоровья Confido одновременно работают 8 специалистов. Кроме них контроль здоровья военных беженцев проводит также мобильная медицинская бригада Confido, работающая в местах массового расселения беженцев. “Спрос на наши услуги очень высокий, и в настоящее время мы думаем, как удвоить наши возможности принимать пациентов”, — пояснил Талу.

“Спасаясь от войны, люди были вынуждены оставить почти всё своё имущество. К счастью, самым ценным, что есть у человека, по-прежнему остаётся здоровье, и мы можем предложить свою помощь в его защите уже сегодня”, — кратко подытожил важность контроля здоровья Мартин Талу.

Военные беженцы могут получить дополнительную информацию о контроле здоровья на специальном сайте medhelp.ee и по телефону 600 9090.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предоставляющие услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus и центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220.