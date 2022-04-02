Нужно ли проходить медосмотр прибывшим в Эстонию украинцам?

Необходимые медицинские осмотры по прибытии в Эстонию:

1. Бригады скорой помощи проводят первичный медицинский осмотр всех военных беженцев в центрах приема в Тарту и Пярну. Цель медосмотра — найти среди военных беженцев лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи и/или госпитализации. В центрах приема также проводится тестирование беженцев на коронавирус.

2. Эстония организовала дополнительные или общие медицинские осмотры для военных беженцев, цель которых — получить представление о состоянии здоровья военных беженцев, провести инфекционный контроль, при необходимости сделать прививку, спланировать дальнейшее лечение и выдать рецепты. Информацию о дополнительном медицинском осмотре и местах его проведения можно найти, нажав на данной схеме кнопку “Я прибыл в Эстонию — мне нужно пройти общее обследование здоровья”.

Если для вас забронировали дополнительный медицинский контроль, пожалуйста, приходите на него в назначенное вам время.