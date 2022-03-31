ВИДЕО | Столичные школьники учат снимать фильм об украинских беженцах. Участвуйте в киноконкурсе!

По словам Элийзе, поиск украинского друга, который мог бы рассказать откуда и почему он приехал в Эстонию, они начали в группах проживающих в Эстонии украинцев в Facebook. На просьбу откликнулся Ярослав, согласившийся участвовать в съемках и рассказать свою историю.

У ребят есть определенные языковые проблемы в общении, но в целом они справляются. Съемки будут проходить не только в студии, но, например, и в аэропорту. Эстонские школьники расскажут языком кино о том, что представляет из себя сейчас повседневная жизнь Ярослава.

"Мне этот проект понравился, потому что он связан с сегодняшними событиями и должен рассказать всему миру, что сейчас происходит", — сказал Ярослав.

"Мы приняли участие в этом проекте, потому что это дело совести, мы хотели помочь, и поскольку есть у нас есть умения, то это прекрасный способ", — сказала о своей мотивации Элийзе.

”Чтобы принять участие в конкурсе, мы просим эстонскую молодежь найти украинских сверстников, приехавших в Эстонию, и снять сюжет по их рассказу”, — говорит ведущая конкурса, режиссер-документалист Алёна Суржикова. ”Награду получат лучшие короткометражные фильмы, но важнее награды — история беженцев на языке, понятном молодежи”.

На конкурс ожидаются короткометражные фильмы продолжительностью 1-5 минут как от отдельных авторов, так и от коллективов. Участвовать может молодежь в возрасте 14–22 лет.

Последний срок подачи короткометражных фильмов на конкурс — 8 апреля. Фильмы могут быть сняты на эстонском, русском, украинском и английском языках. Главный приз — iPhone X стоимостью 500 евро и подарочная карта на 500 евро от Delfi. Участников ждет множество других призов. Все фильмы будут представлены на портале Delfi.

1 апреля в 16:30 состоится вебинар, в ходе которого режиссер Алена Суржикова и оператор Иван Панасюк дадут советы, как рассказать историю на языке фильма и совершенствовать технические навыки. Семинары доступны на Facebook и на сайте Представительства Европейской комиссии.