Украинцы — для украинцев: в Эстонии набирает популярность сервис взаимопомощи

Ассоциация украинских организаций в Эстонии запустила проект “Помогай своим” — платформу, которая будет полезна тем, кто хочет помочь своими профессиональными услугами украинцам, оказавшимся вдали от дома, а также для тех, кто ищет определенные услуги за рубежом.

“Мы хотим помочь украинцам, находящимся за пределами родины”, — отмечает Инна Гордиенко, пиар-менеджер проекта. “Мы уверены, что украинцы украинцам всегда подставят плечо, смогут предложить ту же работу, например, намного быстрее, эффективнее. Ведь у нас — один язык коммуникации”. Инна отмечает, что идея создать такую платформу возникла после событий в Украине. “Но мы не хотим позиционировать сервис только исключительно для беженцев. Этот сервис — для все тех, кто живет за пределами Украины, в первую очередь, для тех, кто в Эстонии. Конечно, мы планируем расшириться и запуститься по всему Европейскому союзу. Но начинаем здесь, ведь разрабочики — украинцы, живущие в Эстонии”.

Пару дней назад была запущена первая версия сервиса, с помощью которого можно найти представителей украинского бизнеса возле себя и воспользоваться их услугами.

“Сайт — полностью на украинском языке. И это логично. Ведь все здесь — от украинцев для украинцев”, — отмечает Инна.

Всего за пару дней свои услуги на платформе предоставили более двадцати компаний. Уже сейчас желающие могут найти некоторые услуги косметолога, психолога, переводчика. Школа выходного дня предлагает возможности по изучению школьной программы украинского языка, литературы, культуры и традиций украинского народа.

Предложения сосредоточены не только в Таллинне. В Кохтла-Ярве, к примеру, есть организация, которая объединяет людей с особыми потребностями, а также их близких и родных.

Один из разработчиков сервиса Сергей Сироух отмечает, что очень много историй, когда украинцы могут преуспеть где угодно.