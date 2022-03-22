Психологическая помощь беженцам: рекомендации, телефоны, адреса

Если вы приехали из Украины и вам нужна психологическая помощь, то по телефону психосоциальной кризисной поддержки Департамента социального страхования 116 006 (+372 6147 393) оказывают поддерживающую и практическую помощь людям, находящимся в кризисной ситуации или пережившим ее. Кроме того, на этом сайте есть кризисный чат для переписки. Поддержку оказывают на эстонском, английском и русском языках.

Как себе помочь, если я постоянно испытываю страх и тревогу из-за происходящих событий?

Травмирующее событие — это ситуация, для преодоления которой нам не хватает имеющихся механизмов. Такие ситуации, как правило, вызывают в нас сильный страх, чувство беспомощности и потери контроля над ситуацией и своей жизнью в целом. Несмотря на то, что подобные события в той или иной степени затрагивают всех, мы реагируем на них по-разному.

Это естественно, что многие из тех, кто пережил травмирующий опыт, крайне испуганы, испытывают сильную тревогу или замешательство. Может показаться, что окружающие способны сохранять спокойствие и возможность целенаправленно и эффективно действовать.

Есть несколько способов поэтапно вернуть себе контроль над ситуацией:

Дайте себе время на адаптацию. Будьте терпеливы к себе и другим. На восстановление может потребоваться время.

Не оставайтесь в одиночестве.

Поставьте заботу о себе на первое место — регулярно питайтесь, пейте достаточно воды, двигайтесь и отдыхайте.

По возможности, займитесь делами, которые раньше помогали справиться в тяжелых и стрессовых ситуациях.

Постарайтесь придерживаться режима. То есть составьте себе план дня и старайтесь его соблюдать.

Не бойтесь просить помощи — преодоление травмы в одиночку может оказаться непосильной задачей.

Иногда реакция на травму может быть настолько сильной, что потребуется помощь специалистов.

Где может получить помощь приехавший из Украины травмированный ребенок?