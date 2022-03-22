Психологическая помощь беженцам: рекомендации, телефоны, адреса
Если вы приехали из Украины и вам нужна психологическая помощь, то по телефону психосоциальной кризисной поддержки Департамента социального страхования 116 006 (+372 6147 393) оказывают поддерживающую и практическую помощь людям, находящимся в кризисной ситуации или пережившим ее. Кроме того, на этом сайте есть кризисный чат для переписки. Поддержку оказывают на эстонском, английском и русском языках.
Как себе помочь, если я постоянно испытываю страх и тревогу из-за происходящих событий?
Травмирующее событие — это ситуация, для преодоления которой нам не хватает имеющихся механизмов. Такие ситуации, как правило, вызывают в нас сильный страх, чувство беспомощности и потери контроля над ситуацией и своей жизнью в целом. Несмотря на то, что подобные события в той или иной степени затрагивают всех, мы реагируем на них по-разному.
Это естественно, что многие из тех, кто пережил травмирующий опыт, крайне испуганы, испытывают сильную тревогу или замешательство. Может показаться, что окружающие способны сохранять спокойствие и возможность целенаправленно и эффективно действовать.
Есть несколько способов поэтапно вернуть себе контроль над ситуацией:
- Дайте себе время на адаптацию. Будьте терпеливы к себе и другим. На восстановление может потребоваться время.
- Не оставайтесь в одиночестве.
- Поставьте заботу о себе на первое место — регулярно питайтесь, пейте достаточно воды, двигайтесь и отдыхайте.
- По возможности, займитесь делами, которые раньше помогали справиться в тяжелых и стрессовых ситуациях.
- Постарайтесь придерживаться режима. То есть составьте себе план дня и старайтесь его соблюдать.
- Не бойтесь просить помощи — преодоление травмы в одиночку может оказаться непосильной задачей.
- Иногда реакция на травму может быть настолько сильной, что потребуется помощь специалистов.
Где может получить помощь приехавший из Украины травмированный ребенок?
Поскольку в подобных случаях дети (как и взрослые) могут нуждаться в медицинской помощи, чтобы, например, успокоиться или заснуть, то первая рекомендация: пройти медицинский осмотр. Если прибывшие останавливаются у знакомых, а не в месте размещения, то они могут сами обратиться в отделение экстренной медицины (EMO) или вызвать скорую по номеру 112. Если речь идет о ребенке, который находится в Таллинне / Харьюмаа, то рекомендуется обратиться в EMO Таллиннской детской больницы (ул. Тервисе, д. 28 (Tervise 28, Tallinn), регистратура приемного покоя 697 7146, открыта круглосуточно). При необходимости нуждающегося в помощи ребенка оставят в больнице.
Стоит знать:
Общегосударственный бесплатный телефон помощи детям: 116 111, звонящих консультируют на эстонском, русском и английском языках, подробнее — здесь.
Линия школьных психологов: короткий номер для консультаций на эстонском языке 1226 (Пн.–Пт. с 16:00 до 20:00), короткий номер для консультаций на русском языке 1227 (по вторникам с 16:00 до 20:00)
Также за помощью можно обратиться в следующие инстанции:
Общегосударственный телефон помощи детям, круглосуточный и бесплатный, на эстонском, русском и английском языках: тел. 116 111 (+372 600 4434), www.lasteabi.ee.
Бесплатный телефон доверия: короткий номер для консультаций на эстонском языке 126 (Пн.–Вс. с 17:00 до 3:00), короткий номер для консультаций на русском языке 127 (Пн.–Вс. с 19:00 до 23:00), www.usaldus.ee.
Линия школьных психологов: короткий номер для консультаций на эстонском языке 1226 (Пн.–Пт. с 16:00 до 20:00), короткий номер для консультаций а русском языке 1227 (по вторникам с 16:00 до 20:00)
Линия жизни: на эстонском языке тел. +372 655 8088 (Пн.–Вс. 19:00–7:00), на русском языке тел. +372 655 5688 (Пн.–Вс. 19:00–7:00), www.eluliin.ee.