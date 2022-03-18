Какие организации помогают прибывшим из Украины животным и их хозяевам?
Помощь от приюта
В приюте для бездомных животных Varjupaikade MTÜ предложили помощь тем украинцам, которым удалось приехать в Эстонию со своими питомцами. Организация предлагает помощь с кормом и другим необходимым для животных Харьюмаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Нуждающиеся могут получить информацию на русском языке по телефону +37256897495 или на сайте здесь.
”То, что происходит в Украине, шокирует нас”, — делится Анни Анете Мыйсамаа. ”Уже много людей нам звонили и просили о помощи. На данный момент мы помогли, наверное, около тридцати животным”.
В основном в помощи нуждаются кошки и собаки. ”Например, нам удалось помочь кошке, которая заболела после долгого и напряженного путешествия. Мы записали животное на прием к ветеринару, а также оплатить ее ветеринарный счет”, — рассказывает Ани и вспоминает, что до сих пор самыми редкими животными из тех, кто обращался, были попугай и два кролика”.
Также организация предлагает беженцам взять животное на передержку.
”К нам обратилась женщина, которая приехала в Эстонию с двумя кошками. У нее еще не было постоянного дома. Мы отвезли кошек в один из наших приемных домов, пока хозяин не успокоился. Сейчас коты вернулись к своей хозяйке, с ними все хорошо”, — делится историей Анни и комментирует, что у организации есть сеть по всей Эстонии.
”Мы считаем, что питомца нельзя разлучать с хозяином, особенно после долгой и напряженной поездки. Но мы также понимаем, что в каждом случае это невозможно. Поэтому мы предложили разместить животных, пока хозяин не освоится. Мы знаем, какой сильный стресс может вызвать у владельца домашнего животного отсутствие возможности обеспечить его необходимыми вещами. Поэтому мы хотим, по крайней мере, избавить их от этого стресса, чтобы они могли сосредоточиться на других важных вещах”, — заканчивает рассказ Анни.
Помощь в корме для животных
KIKA оказывает помощь всем украинским семьям, мигрирующим в Эстонию со своими домашними животными, пострадавшими от войны. Каждый гражданин Украины, пострадавший от войны, имеет возможность бесплатно получить корзину товаров первой необходимости, содержащих корм Nature’s Protection для собак или кошек и наполнитель для кошачьих туалетов, которые можно получить по прибытии в любой магазин KIKA. Фирма готова предоставить сухие корма для всех домашних животных — не только собак и кошек, но и рыб, птиц или грызунов, привезенных из Украины.
Инструкция по получению бесплатной корзины товаров первой необходимости:
- Необходимо предоставить документ о гражданстве Украины;
- Если выезд осуществляет гражданин Эстонии, приютивший военного беженца — необходимо предоставить документ о гражданстве украинского беженца;
- Документ о гражданстве необходимо будет предоставить консультанту KIKA, который зарегистрирует изъятие бесплатной корзины на имя военного беженца. Все подробности можно узнать здесь.
Общие положения о смягчении правил ввоза животных в Эстонию
Ветеринарный департамент Эстонии облегчил требование к въезжающим с хозяевами животным из Украины. Уже сейчас в страну въезжают вместе с хозяевами и в том числе и питомцы.
Однако, каждый хозяин должен зарегистрировать животное в Ветеринарном департаменте.
Про содержание домашних животных и подробности регистрации можно найти здесь.
Благодаря смягчению сейчас пропускают животных без чипов, прививок, паспортов и клинических осмотров врачей. Требования смягчили прежде всего для собак, кошек и домашних хорьков. Это значит, что ввоз животных в Эстонию разрешен и в том случае, если у животного, например, нет паспорта или не пройдена необходимая вакцинация и т.п.
Военный беженец должен оповестить Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (СПД) о привезенном с собой домашнем животном. Хозяин животного должен заполнить соответствующую форму (на эстонском, украинском, русском или английском языке) в пограничном пункте или при первой возможности в месте остановки и отправить ее на адрес электронной почты: pta@pta.agri.ee.
Дополнительную информацию о заполнении формы можно найти на сайте Департамента: pta.agri.ee. При необходимости представители местных самоуправлений, пограничных пунктов, гостиниц и центров для беженцев помогут заполнить форму.
Информировать СПД о перевозке прочих домашних животных (беспозвоночных, тропических декоративных рыб, земноводных, пресмыкающихся, грызунов, домашних кроликов, некоторых видов птиц) не нужно, поскольку в Эстонии нет правил передвижения с ними. В целом животные должны быть клинически здоровыми и во время перевозки должно быть обеспечено их благополучие.