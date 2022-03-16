Дети военных беженцев из Украины смогут продолжить учебу в Таллинне. Каков порядок?

Получившие временную защиту граждане Украины должны сообщить о желании получить место в детском саду или в муниципальной школе, обратившись в Центр встречи беженцев по адресу Нийне, 2. После этого с семьями свяжется Таллиннский департамент образования. Учреждение также проводит семинары для семей из Украины.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что жители Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома, нуждаются в доброжелательном отношении.

”Мы стремимся поддержать прибывающие сюда семьи в процессе адаптации, предлагая им необходимую помощь. При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на возросшую потребность в этой услуге, никто из жителей Таллинна не лишится места в детском саду или школе. Зачисление в школы и комплектация ясельных групп детских садов продолжатся в обычном режиме. Наши учебные заведения подготовились к приему большого числа детей из Украины: помимо имеющегося персонала, задействованы также педагоги из школ по интересам и общеобразовательных школ”, — сказал Белобровцев.

Для того, чтобы дети из Украины смогли продолжить учебу в Таллинне, город разработал первичный, то есть краткосрочный план, который рассчитан до конца текущего 2021/22 учебного года.