Из Украины приехало много учителей, медработников, специалистов в сфере красоты: как группа в фейсбуке помогает найти работу беженцам?
Хочется помочь и людям, и государству
Рустам Калинин долгое время занимается ресторанным бизнесом, а также на протяжение последнего года разрабатывает стартап JitMeal — экосистема для рестораторов, в котором будет большое количество различных модулей, с помощью которых рестораторы смогут упростить и автоматизировать свои бизнес процессы и контролировать все в одной месте.
Несколько дней назад Рустам встречался с консультантом из кассы по безработицы, и помимо общих моментов обсуждения была затронута тема беженцев из Украины.
”На следующий день я проснулся с мыслью о том, что надо чем-то помочь. Помочь этим людям, помочь государству”, — рассказывает Рустам.
”Все мы сейчас оказались в тяжелом положении. Представьте, сколько работы сейчас обрушилось на госслужащих, на местные самоуправления, города, которые должны всех принять, разместить, накормить и найти работу прибывшим беженцам. Также я слышу от своих эстонских коллег по цеху о том, что очень сложно найти работников на разные позиции. Рабочей силы не хватает!” — делится предприниматель.
Рустам создал группу в фейсбуке ”Работа в Эстонии для Украинцев! Tööpakkumised Eestis Ukraina rahvale!”, где местные работодатели с легкостью могут разместить объявления о работе, а украинские беженцы — объявления о себе или найти вакансию среди того, что уже предлагают.
”Тем самым эта группа может помочь многим людям, которые попали в данную ситуацию. И жителям из Украины, и местным работодателям, и нашей кассе по безработице”, — продолжает Рустам.
В Эстонии есть проблемы с квалифицированным персоналом
Рустам уверен, что группа, которую он создал, приносит большую пользу.
”Я вижу, что сотни участников присоединяются в группу и добавляют десятки объявлений о поиске работы. И о предложениях о работе, что тоже очень важно. Всего за пару дней в группе стало полторы тысячи участников! И это не мои друзья, знакомые или накрученные подписчики, это живые работодатели или жители из Украины”, — делится Рустам.
Также Рустам рассказывает, что работодатели активно включились в поиск сотрудников, потому что долгое время сталкиваются с нехваткой рабочей силы и проблемами с персоналом.
”До коронокризиса в ресторанном бизнесе дела шли хорошо, рестораны развивались, все видели будущее, стабильность и улыбки довольных клиентов. Но настал день Х, и все резко начало меняться: в зале запретили кушать, многие торговые центры закрылись, в стране объявлено чрезвычайное положение. Рестораны стали закрываться, фирмы банкротиться, персонал вынужден был искать новую работу или уезжать за границу”, — рассказывает Рустам. ”Но со временем все начали привыкать к новой жизни, и рынок стал восстанавливаться.
Увеличился спрос на доставку, многие ушли работать курьерами. Спрос все увеличивался и увеличивался, и пришло время восстанавливать коллектив. Но повара перешли в курьеры или нашли другую работу и стали зарабатывать гораздо больше. И тут начались большие проблемы с квалифицированным персоналом. В связи с этим многие заведения стали искать работников из-за границы — это ведь нормальная практика. Например, повара из Эстонию уезжают в Скандинавию, а повара из Украины начали приезжать к нам”.
Украинцы держатся за свое рабочее место
Рустам отмечает, что у него и его партнеров в найме около двадцати работников из Украины, и все абсолютно довольны их работой.
”У них большие амбиции и желание работать. В их интересах не подводить фирму, потому что они понимают, что находятся в чужой стране, разрешение на работу сделано на определённую фирму, которая их пригласила. Если по каким либо причинам договор о работе прерывается, то придется несладко — нужно будет возвращаться назад или в срочном порядке устраиваться и получать новое разрешение на работу в другой фирме. Поэтому они и держатся за свое рабочее место, стараются и выполняют свою работу максимально эффективно. Они приезжают в Эстонию зарабатывать деньги, большую часть из которых отправляют домой, чтобы помочь и поддержать своих родственников”, — рассказывает предприниматель.
Также Рустам делится, что в последнее время местные знакомые из Украины начали спрашивать его о различных вакансиях для своих родственников, которые тоже планируют приехать в Эстонию.
”Но, к сожалению, всем работу предложить физически и финансово не получается, да и своё объявление о поиске сотрудников, которое вывесил в группе, я уже приостановил. Но неделю назад мы договорились с двумя девушками из Украины, которые из-за данной ситуации в стране хотят её покинуть, что возьмем их на работу. Вчера они пересекли границу, сегодня-завтра будут в Таллинне, после чего мы будем оформлять разрешения на работу и решать другие организационные вопросы”.
Рустам рассказывает, что точное количество тех, кто нашел работу благодаря группе, отследить сложно. ”Но очень надеюсь, что уже нашли”, — делится Рустам. В группе много объявлений о поиске работы от преподавателей, медработников, специалистов в области красоты.
”Я вижу, что работодатели активно начали добавлять новые вакансии и объявления, под этими объявлениями я вижу в комментариях большое количество людей, желающих связаться с работодателями и обсудить подробности. А еще приятно, что в комментариях под объявлением о поиске работы сами участники делятся вакансиями и предложениями, которые видели ранее. Стараются помочь друг другу найти работу”, — заканчивает Рустам.