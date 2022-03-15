Минкульт предоставит украинским военным беженцам специальную льготу

”Украина нуждается в нашей всесторонней поддержке и помощи. Украинским беженцам из зоны военных действий пришлось покинуть свои дома, свою обычную жизнь и свою систему безопасности. Бесплатный вход в наши музеи — это небольшой жест, который, надеюсь, поможет тем, кто приехал в Эстонию из кризисного региона, приспособиться и оправиться от пережитого”, — сказал министр культуры Тийт Терик. ”Мы очень благодарны нашим музеям и выставочным площадкам за эту инициативу. Также приятно видеть, что многие музеи предлагают не только бесплатный вход, но и образовательные программы или экскурсии на украинском языке”, — добавил он.