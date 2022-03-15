Какие льготы при поступлении в вузы Эстонии действуют для украинцев?

Тартуский университет

"Мы готовы принять в Тартуский университет 250 украинских студентов или учащихся. В вопросах приема в университет постараемся быть гибкими, чтобы не возникло бюрократических преград. Сегодня наш сенат единогласно проголосовал за то, чтобы освободить украинцев от платы за учебу в университете. Мы постараемся им помочь всесторонне и в организации жилья тоже. Мы открыли стипендиальный фонд для поддержки украинских студентов", — цитирует ректора университета Тарту Тоомаса Ассера rus.err.ee.

Чтобы поддержать доступ граждан Украины к высшему образованию, университет продлевает срок приема на учебные программы на английском языке для граждан Украины. Срок подачи заявок для граждан Украины на первый и второй уровень обучения (кроме медицины и повышения квалификации в области аналитической химии) будет продлен до 1 июня. Кроме того, граждане Украины будут освобождены от регистрационного сбора. Подробнее об этом можно узнать на сайте университета здесь.

Кроме того, Тартуский университет учредил стипендиальный фонд, который направлен на поддержку студентов с украинским гражданством. Пожертвования принимаются от всех желающих.

Размер одной стипендии — до 2000 евро. Фонд объявил открытый конкурс на получение стипендии 2 марта на своем сайте и в информационных каналах вуза, а заявки можно подавать до 15 марта. Более подробную информацию можно получить на сайте.

Таллиннский университет

Подать заявку на продолжение обучения в Таллиннском университете можно уже сейчас. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет намерен предоставить бесплатные учебные места для студентов из Украины, учеба которых была прервана из-за войны, в 2022/2023 академическом году. Точное количество учебных мест и конкретные условия университет уточнит в ближайшее время.