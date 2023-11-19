ФОТО | Первая радиостанция на украинском языке начала вещание в Эстонии
Презентация-вечеринка радиостанции прошла таллиннской Fotografiska. Радио „Druzi“ будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом. Также канал вещания будет способствовать интеграции в эстонское общество.
По словам организаторов, новая платформа DRUZI призвана сочетать две культуры благодаря трансляции эстонской и украинской музыки, а также новостей.
В Ассоциации украинских организаций Эстонии сообщили, что украинская диаспора в Эстонии с начала войны выросла в 4 раза. Это побудило создать канал медиа для украинцев, чтобы они могли сохранять свою культурную идентичность, язык и доступ к объективной и независимой информации.
На новой радиостанции будут создаваться программы об украинской и эстонской культуре, истории, традициях и гастрономии, а также языковые программы для взрослых и детей. Ведущие радио DRUZI будут говорить на украинском языке, информация также будет представляться на английском и эстонском языках.
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