ФОТО | Первая радиостанция на украинском языке начала вещание в Эстонии

По словам организаторов, новая платформа DRUZI призвана сочетать две культуры благодаря трансляции эстонской и украинской музыки, а также новостей.

В Ассоциации украинских организаций Эстонии сообщили, что украинская диаспора в Эстонии с начала войны выросла в 4 раза. Это побудило создать канал медиа для украинцев, чтобы они могли сохранять свою культурную идентичность, язык и доступ к объективной и независимой информации.

На новой радиостанции будут создаваться программы об украинской и эстонской культуре, истории, традициях и гастрономии, а также языковые программы для взрослых и детей. Ведущие радио DRUZI будут говорить на украинском языке, информация также будет представляться на английском и эстонском языках.

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