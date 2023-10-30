Продолжают ли граждане Украины после введения запрета пересекать эстонско-российскую границу?
Две недели назад правительство России ввело особый порядок въезда в страну для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. В последние дни перед вступлением ограничения в силу на эстонско-российской границе увеличился поток желающих попасть на территорию РФ. RusDelfi узнал, как обстояли после этого дела на эстонско-российской границе, пытаются ли украинцы по-прежнему попасть в Россию и выходит ли это у них.
„Если человек настаивает, мы его пропускам“
Начиная с 16 октября, Россия не допускает граждан Украины через эстонско-российские наземные пограничные пункты. 10 октября Россия уведомила Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию, что начиная с 16 октября временно будет ограничен въезд граждан Украины в Россию через все пограничные пункты за исключением аэропорта Шереметьево в Москве. По сообщению России, ограничения не будут применены к гражданам Украины, не достигшим 14-летнего возраста, которые въезжают в Российскую Федерацию без сопровождения или в сопровождении законного представителя, опекуна или доверенного лица, который является гражданином РФ. Срок действия ограничений неизвестен.
Всех граждан Украины, которые пытаются перейти границу, несмотря на существующий запрет со стороны РФ, предупреждают о том, что российские пограничники могут отказать им во въезде, отмечает руководитель Нарвского погранпункта Департамента полиции и погранохраны Марек Лийва.