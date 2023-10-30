Продолжают ли граждане Украины после введения запрета пересекать эстонско-российскую границу?

„Если человек настаивает, мы его пропускам“

Начиная с 16 октября, Россия не допускает граждан Украины через эстонско-российские наземные пограничные пункты. 10 октября Россия уведомила Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию, что начиная с 16 октября временно будет ограничен въезд граждан Украины в Россию через все пограничные пункты за исключением аэропорта Шереметьево в Москве. По сообщению России, ограничения не будут применены к гражданам Украины, не достигшим 14-летнего возраста, которые въезжают в Российскую Федерацию без сопровождения или в сопровождении законного представителя, опекуна или доверенного лица, который является гражданином РФ. Срок действия ограничений неизвестен.

Всех граждан Украины, которые пытаются перейти границу, несмотря на существующий запрет со стороны РФ, предупреждают о том, что российские пограничники могут отказать им во въезде, отмечает руководитель Нарвского погранпункта Департамента полиции и погранохраны Марек Лийва.

„Если человек все же настаивает и очень хочет попробовать перейти границу, мы его пропускам. Однако, за 10 дней с момента введения