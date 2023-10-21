ФОТО | В Эстонии запустилась Nova Post. Теперь отправить посылку в Украину будет проще и дешевле
В день открытия первого отделения Nova Post все желающие могли подписать и бесплатно отправить открытку близким в Украину. Первым сделал это посол Украины в Эстонии Максим Кононенко, который присутствовал на торжественном открытии отделения.
Эстония стала восьмой европейской страной, где открылось отделение Nova Post. Доставка в Украину— от 5 суток, тарифы выгоднее, чем даже у автоперевозчиков, полная гарантия по доставке посылок и документов. Что еще обещает украинская компания? В материале RusDelfi.
Отделение новой для Эстонии Nova Post находится практически в центре Таллинна, по адресу Estonia pst 7. Отсюда можно отправлять в Украину и получать оттуда документы, посылки и грузы до 1000 кг. В отделении работают два оператора, которые помогут клиентам оформить доставку в любую точку Украины. По словам представителей компании, в офисе работают эстонцы на позициях менеджер по продажам, бухгалтер, HR. В отделении же — украинцы, которые давно живут в Эстонии и владеют как эстонским, так и украинским языками.
„Мы использовали в поиске таких специалистов три основные площадки — Фейсбук, телеграмм и Линкедин. Группа „Украинцы в Эстонии“ очень помогала найти нам в том числе руководителя отделения. Анна работала на такой же позиции в Украине Nova Post“, - утверждают на церемонии открытия.
По словам СЕО Nova Post в Литве и Эстонии Светланы Книжка, компания ориентирована на украинцев, которые вынуждено переселились из-за войны. „Это, в первую очередь, те, кто выехал из Украины после начала войны и те, кто в Эстонии живет давно. На данный момент это 90% наших клиентов в Европе, — рассказывает Светлана. — Спасибо Эстонии, которая приняла 55 тысяч беженцев, что равно 4% населения Эстонии. Для нас приоритет — предоставить сервис украинцам в странах Европы“.
Представители компании отмечают и еще один важный момент: эстонская почта не доставляет, к примеру, посылки по всей Украине. „Как только посылка попадает на территорию нашей страны страны, там отправляется собственно Nova Post. С нашим появлением процесс упрощается, потому что получается доставка из точки А в точку Б без посторонней помощи“, — отмечает Светлана Книжка. Причем обещают сделать это в самые короткие сроки — от 5 рабочих дней.
Посылку в Украину можно отправить не только из Таллинна, но и из любого населенного пункта Эстонии. Курьер почты приезжает, забирает нужное для отправления. Заказать такую услугу можно через сайт или мобильное приложение Nova Post.
„В этом году мы открываем отделения по всем странам Балтии. В марте Nova Post вышла на рынок Литвы, сегодня открываем первое отделение в Эстонии, а уже через неделю заработаем в Латвии. Общие инвестиции в наше развитие в странах Балтии составляют 300 тысяч евро“, — говорит Александр Лисовец, CEO Nova Post Europe.
„Перед тем, как составить наши тарифы, мы делали анализ рынка. Наши цены — это среднее между доставкой локальными перевозчиками и между тарифами, которые предлагают автоперевозчики. Может сказать, что наши тарифы ниже автоперевозчиков. Например, у них 1.50 евро за кг. У нас — 1,30 за кг, и это окончательная цена доставки из Эстонии в любую точку Украины, будь то отделение, почтамат или адрес. Автоперевозчики доставляют до границы, а далее передают Nova Post. Но клиент, в первую очередь, выбирает тот сервис, который удобен ему“, — отметила Светлана Книжка.
Также в компании отмечают, что не сотрудничают со страховыми компаниями. „Мы страхуем груз своими ресурсами. При отправке клиент указывает оценочную стоимость его посылки, и мы гарантируем стопроцентную ответственность за доставку в целостности и сохранности. И если что-то случается с посылкой, клиенту компенсируется именно та стоимость, которую он указал. Но потерять посылку — исключено в принципе“, — отметили представители Nova Post.
Первыми отправителями посылок из Таллинна в Украину стали Наталья и Александр. „В Николаев, сотрудникам нашей компании, там у нас работает 18 человек“, — делится адресатом Наталья.
Александр решил порадовать близких. „Подарки на день рождения, кое-что на Хеллоуин, — рассказывает мужчина и отмечает, что такой быстрой отправки давно не хватало. — Не было нормальных перевозчиков в принципе. Теперь есть! Тем более невозможно представить, что из Таллинна можно вот так просто отправить в почтамат в дом сестре. Такие приветы родным очень сближают наши страны“.
На торжественном открытии посол Украины в Эстонии Максим Кононенко отметил, что почта всегда была тем местом, которое объединяло людей, страны, государства. „Это, в первую очередь, базовый сервис для каждого человека. Я рад, что сегодня этот сервис в Эстонии будет наконец представлен Nova Post. Это — новое, современное, динамичное лицо Украины. Каждый украинец знает, что такое почта и как она эффективно работает. Сегодня мы рады, что этот сервис будет доступен в Эстонии. Чем больше будет таких маленьких ниточек — бизнес, культурных политических— связывать наши страны, чем сильнее будет наше партнерство. И тем быстрее мы присоединимся с вами до единого европейского дома, к которому всегда принадлежали и будем принадлежать“.
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