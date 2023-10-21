ФОТО | В Эстонии запустилась Nova Post. Теперь отправить посылку в Украину будет проще и дешевле

Посылку в Украину можно отправить не только из Таллинна, но и из любого населенного пункта Эстонии. Курьер почты приезжает, забирает нужное для отправления. Заказать такую услугу можно через сайт или мобильное приложение Nova Post.

Представители компании отмечают и еще один важный момент: эстонская почта не доставляет, к примеру, посылки по всей Украине. „Как только посылка попадает на территорию нашей страны страны, там отправляется собственно Nova Post. С нашим появлением процесс упрощается, потому что получается доставка из точки А в точку Б без посторонней помощи“, — отмечает Светлана Книжка. Причем обещают сделать это в самые короткие сроки — от 5 рабочих дней.

По словам СЕО Nova Post в Литве и Эстонии Светланы Книжка, компания ориентирована на украинцев, которые вынуждено переселились из-за войны. „Это, в первую очередь, те, кто выехал из Украины после начала войны и те, кто в Эстонии живет давно. На данный момент это 90% наших клиентов в Европе, — рассказывает Светлана. — Спасибо Эстонии, которая приняла 55 тысяч беженцев, что равно 4% населения Эстонии. Для нас приоритет — предоставить сервис украинцам в странах Европы“.

„Мы использовали в поиске таких специалистов три основные площадки — Фейсбук, телеграмм и Линкедин. Группа „Украинцы в Эстонии“ очень помогала найти нам в том числе руководителя отделения. Анна работала на такой же позиции в Украине Nova Post“, - утверждают на церемонии открытия.

Отделение новой для Эстонии Nova Post находится практически в центре Таллинна, по адресу Estonia pst 7. Отсюда можно отправлять в Украину и получать оттуда документы, посылки и грузы до 1000 кг. В отделении работают два оператора, которые помогут клиентам оформить доставку в любую точку Украины. По словам представителей компании, в офисе работают эстонцы на позициях менеджер по продажам, бухгалтер, HR. В отделении же — украинцы, которые давно живут в Эстонии и владеют как эстонским, так и украинским языками.

Эстония стала восьмой европейской страной, где открылось отделение Nova Post. Доставка в Украину— от 5 суток, тарифы выгоднее, чем даже у автоперевозчиков, полная гарантия по доставке посылок и документов. Что еще обещает украинская компания? В материале RusDelfi.

„В этом году мы открываем отделения по всем странам Балтии. В марте Nova Post вышла на рынок Литвы, сегодня открываем первое отделение в Эстонии, а уже через неделю заработаем в Латвии. Общие инвестиции в наше развитие в странах Балтии составляют 300 тысяч евро“, — говорит Александр Лисовец, CEO Nova Post Europe.

В честь открытия отделения предусмотрен бонус — до 12 ноября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Эстонии в Украину.

„Перед тем, как составить наши тарифы, мы делали анализ рынка. Наши цены — это среднее между доставкой локальными перевозчиками и между тарифами, которые предлагают автоперевозчики. Может сказать, что наши тарифы ниже автоперевозчиков. Например, у них 1.50 евро за кг. У нас — 1,30 за кг, и это окончательная цена доставки из Эстонии в любую точку Украины, будь то отделение, почтамат или адрес. Автоперевозчики доставляют до границы, а далее передают Nova Post. Но клиент, в первую очередь, выбирает тот сервис, который удобен ему“, — отметила Светлана Книжка.

Цены Nova Post: Доставка документов— 18 евро. Посылка до 2 кг — 20 евро, до 10 кг — 25 евро, до 30 кг — 37 евро. Посылки более 30 кг — 1.30 евро за 1 кг.

Также в компании отмечают, что не сотрудничают со страховыми компаниями. „Мы страхуем груз своими ресурсами. При отправке клиент указывает оценочную стоимость его посылки, и мы гарантируем стопроцентную ответственность за доставку в целостности и сохранности. И если что-то случается с посылкой, клиенту компенсируется именно та стоимость, которую он указал. Но потерять посылку — исключено в принципе“, — отметили представители Nova Post.

Первыми отправителями посылок из Таллинна в Украину стали Наталья и Александр. „В Николаев, сотрудникам нашей компании, там у нас работает 18 человек“, — делится адресатом Наталья.

Александр решил порадовать близких. „Подарки на день рождения, кое-что на Хеллоуин, — рассказывает мужчина и отмечает, что такой быстрой отправки давно не хватало. — Не было нормальных перевозчиков в принципе. Теперь есть! Тем более невозможно представить, что из Таллинна можно вот так просто отправить в почтамат в дом сестре. Такие приветы родным очень сближают наши страны“.

На торжественном открытии посол Украины в Эстонии Максим Кононенко отметил, что почта всегда была тем местом, которое объединяло людей, страны, государства. „Это, в первую очередь, базовый сервис для каждого человека. Я рад, что сегодня этот сервис в Эстонии будет наконец представлен Nova Post. Это — новое, современное, динамичное лицо Украины. Каждый украинец знает, что такое почта и как она эффективно работает. Сегодня мы рады, что этот сервис будет доступен в Эстонии. Чем больше будет таких маленьких ниточек — бизнес, культурных политических— связывать наши страны, чем сильнее будет наше партнерство. И тем быстрее мы присоединимся с вами до единого европейского дома, к которому всегда принадлежали и будем принадлежать“.

В группу компаний „Nova“ (Nova Post) входят украинские и международные компании, в том числе Нова Пост в Украине, лидер экспресс-доставки в Украине, Нова Пост Европа, развивающая собственные представительства в Европе: Молдавия, Польша, Литва, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Латвия. и Эстония, финансовая компания NovaPay, Nova Global, предоставляющая услуги кросс-бординга, Nova Digital - IT-компания и Supernova Airlines.

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