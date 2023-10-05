„Обычно у нас полный зал“: кино на украинском в Таллинне набирает обороты

„Потом я решилась написать директору кинотеатра и спросить, можно ли устраивать и дальше благотворительные показы. Нам предложили два раза в месяц - это было идеально. И благодаря тому, что я знакома с продюсером Олегом Щербиной, у которого есть целая продакшн группа, нам много фильмов дали для показа бесплатно - спасибо им за это. У них есть много качественных фильмов, и не только на военную тематику“.

„Я очень дружу с киношниками. В Украине у меня есть лучший друг и однокурсник - режиссер Тарас Томенко. Именно через него я подружилась с большим количеством людей из индустрии - режиссерами, актерами“ - рассказывает она.

„В этот раз мало людей, - с сожалением в голосе говорит Инна Гордиенко, директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Она вместе с главой правления организации Владимиром Паламаром организовала уже 11 сеансов киноклуба и очень гордится теми масштабами, которых достиг проект. - В прошлый раз полный зал был. А сейчас люди немного устали - последние три показа были о войне. Тема тяжелая, обычно мы стараемся разбавлять. Вот даже детское кино собираемся начать показывать. А то у нас часто спрашивают мамочки, какое возрастное ограничение у фильмов“. Инна рассказала, что идея организовать первый показ украинских фильмов в Эстонии возникла у нее после того, как она сходила на фильм “Мариуполь“ в прошлом году - тоже в Sõprus.

Примерно 15 минут после официального начала сеанса люди продолжали подтягиваться. Те, кто уже пришел, разговаривают со знакомыми, фотографируют. Видно, что многие друг друга уже узнают, приветливо здороваются и что-то обсуждают. Атмосфера почти праздничная, люди улыбаются. Сквозь гул голосов слышен звон посуды - работает небольшой буфет. В основном звучит украинская речь, но если прислушаться, можно различить и эстонское „vabandust“, и целые диалоги на английском. К началу сеанса собирается человек 60.

На входе - столик с донатами, тут можно купить сувенирку или просто отсканировать QR код, чтобы сделать пожертвование. Сам вход свободный, а показ - довольно необычный. Если хотите понять, из кого состоит украинское коммьюнити в Эстонии, прийти сюда - это лучший способ.

Так все и началось. Люди стали интересоваться, на показы стало приходить все больше украинцев, которых привлекала возможность увидеть фильм на украинском, но еще больше - пообщаться со своими соотечественниками, познакомиться и социализироваться.

Но украинское кино, как оказалось, интересно не только украинцам. Так, почти на все показы ходит политик Тармо Круизмяэ, часто бывает посол Америки в Эстонии, который настолько впечатлился документальным фильмом проекта „Культура против войны“, что даже предложил показать его в Америке с английскими субтитрами. Также киноклуб посетили политик Марко Михкельсон, министр обороны Ханно Певкур, художник Тауно Кангро.

“Гостя мы подбираем под фильм. Например, Тауно Кангро у нас представлял фильм “Малевич“, а Михкельсон был на фильме “Крым. Украденный полуостров“. На фильме “Толока“ у нас был Олег Скрипка - он давал в Таллинне концерт и пришел к нам. А когда мы показывали фильм “Mирный-21“, у нас был Ахтем Сеитаблоев, сам режиссер. Часть людей приходит, чтобы еще и пообщаться с интересными людьми“.

Ольга Разгулова из Киева уже полтора года живет с семьей в Эстонии. По ее словам, прийти на первый показ заставило отчасти тяжелое эмоциональное состояние: „Первый же кинопоказ стал глотком свежего воздуха из Украины. Кино на украинском языке, украинских режиссеров, с украинскими актерами. Эмоции накрыли. Были и слезы, и смех. Незнакомые люди на показе стали родными, потому что они переживали то же самое. Я смотрела вокруг и видела, что всех тоже переполняют эмоции, весь зал испытывает какое-то единство. После показа все стояли под кинотеатром, общались, делились впечатлениями и говорили, что стали немного счастливее, потому что даже в чужой стране почувствовали себя частью Украины“.

По словам Ольги, на показах всегда много детей, подростков, приехавших в эвакуацию с родственниками или мамами.