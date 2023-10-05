„Обычно у нас полный зал“: кино на украинском в Таллинне набирает обороты
А вы знали, что в Таллинне показывают на большом экране фильмы на украинском языке? Более того, сеансы становятся настолько популярны, что на их посещают эстонские политические деятели и сотрудники посольств, а украинцы ходят целыми семьями. Корреспондент RusDelfi побывал в минувшие выходные на одном из показов и пообщался с организаторами и гостями киноклуба.
На входе - столик с донатами, тут можно купить сувенирку или просто отсканировать QR код, чтобы сделать пожертвование. Сам вход свободный, а показ - довольно необычный. Если хотите понять, из кого состоит украинское коммьюнити в Эстонии, прийти сюда - это лучший способ.
Примерно 15 минут после официального начала сеанса люди продолжали подтягиваться. Те, кто уже пришел, разговаривают со знакомыми, фотографируют. Видно, что многие друг друга уже узнают, приветливо здороваются и что-то обсуждают. Атмосфера почти праздничная, люди улыбаются. Сквозь гул голосов слышен звон посуды - работает небольшой буфет. В основном звучит украинская речь, но если прислушаться, можно различить и эстонское „vabandust“, и целые диалоги на английском. К началу сеанса собирается человек 60.
„В этот раз мало людей, - с сожалением в голосе говорит Инна Гордиенко, директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Она вместе с главой правления организации Владимиром Паламаром организовала уже 11 сеансов киноклуба и очень гордится теми масштабами, которых достиг проект. - В прошлый раз полный зал был. А сейчас люди немного устали - последние три показа были о войне. Тема тяжелая, обычно мы стараемся разбавлять. Вот даже детское кино собираемся начать показывать. А то у нас часто спрашивают мамочки, какое возрастное ограничение у фильмов“.
Инна рассказала, что идея организовать первый показ украинских фильмов в Эстонии возникла у нее после того, как она сходила на фильм “Мариуполь“ в прошлом году - тоже в Sõprus.
„Я очень дружу с киношниками. В Украине у меня есть лучший друг и однокурсник - режиссер Тарас Томенко. Именно через него я подружилась с большим количеством людей из индустрии - режиссерами, актерами“ - рассказывает она.
Инна поделилась своей идеей с Тарасом Томенко и продюсером Олегом Щербиной, и получив разрешение показать их фильм „Будинок „Слово“, договорилась с кинотеатром Sõprus.
„Потом я решилась написать директору кинотеатра и спросить, можно ли устраивать и дальше благотворительные показы. Нам предложили два раза в месяц - это было идеально. И благодаря тому, что я знакома с продюсером Олегом Щербиной, у которого есть целая продакшн группа, нам много фильмов дали для показа бесплатно - спасибо им за это. У них есть много качественных фильмов, и не только на военную тематику“.
Так все и началось. Люди стали интересоваться, на показы стало приходить все больше украинцев, которых привлекала возможность увидеть фильм на украинском, но еще больше - пообщаться со своими соотечественниками, познакомиться и социализироваться.
Но украинское кино, как оказалось, интересно не только украинцам. Так, почти на все показы ходит политик Тармо Круизмяэ, часто бывает посол Америки в Эстонии, который настолько впечатлился документальным фильмом проекта „Культура против войны“, что даже предложил показать его в Америке с английскими субтитрами. Также киноклуб посетили политик Марко Михкельсон, министр обороны Ханно Певкур, художник Тауно Кангро.
“Гостя мы подбираем под фильм. Например, Тауно Кангро у нас представлял фильм “Малевич“, а Михкельсон был на фильме “Крым. Украденный полуостров“. На фильме “Толока“ у нас был Олег Скрипка - он давал в Таллинне концерт и пришел к нам. А когда мы показывали фильм “Mирный-21“, у нас был Ахтем Сеитаблоев, сам режиссер. Часть людей приходит, чтобы еще и пообщаться с интересными людьми“.
Ольга Разгулова из Киева уже полтора года живет с семьей в Эстонии. По ее словам, прийти на первый показ заставило отчасти тяжелое эмоциональное состояние: „Первый же кинопоказ стал глотком свежего воздуха из Украины. Кино на украинском языке, украинских режиссеров, с украинскими актерами. Эмоции накрыли. Были и слезы, и смех. Незнакомые люди на показе стали родными, потому что они переживали то же самое. Я смотрела вокруг и видела, что всех тоже переполняют эмоции, весь зал испытывает какое-то единство. После показа все стояли под кинотеатром, общались, делились впечатлениями и говорили, что стали немного счастливее, потому что даже в чужой стране почувствовали себя частью Украины“.
По словам Ольги, на показах всегда много детей, подростков, приехавших в эвакуацию с родственниками или мамами.
„Также я на показы стала приглашать моих знакомых из Таллинна. Очень хотелось, чтобы они познакомились с нашим кино, особенно с тем, которое показывает события в Украине в военное время. И так как фильмы идут с английскими субтитрами, у гостей не было проблем с пониманием того, что происходит на экране. Потом они охотно делились впечатлениями и просили приглашать их еще“, - говорит женщина. Она благодарит кинотеатр Sõprus и команду Ассоциации украинских организаций за то, что дают возможность бесплатно почувствовать себя на какой-то миг дома.
„Из того, что мы показывали, больше всего людей пришло на „Щедрик“. Но тут свою роль сыграла реклама - этот фильм вышел недавно и прошёл волной по всем кинотеатрам. Он был очень популярный, раскрученный“ - рассказывает Инна.
Начинается сеанс. Гул голосов стихает. Интуитивно кажется, что чего-то в этом кинозале не хватает - то ли хруста попкорна и шипения газировки, то ли чего-то еще. Вместо этих звуков есть другие. Где-то на середине фильма слышны тихие всхлипы - некоторые люди плачут. Показывают документальный фильм „По ту сторону мира“ - про события в Бучанском районе.
После окончания сеанса от легкой атмосферы, царящей перед показом не осталось и следа. На титрах стояло молчание. Но через какое-то время оцепенение спадает, организаторы представляют особого гостя сеанса - винницкого художника и волонтера Владимира Лапшова, который привез в Таллинн выставку-перформанс своих работ - 4D-картин, созданных за 19 месяцев войны. Владимир произносит пронзительную речь и с теплом отзывается об Эстонии - признается, что за несколько дней, проведенных в Таллинне, успел выучить около 20 эстонских слов. Выступает также и второй почетный гость - посол Украины в Эстонии Максим Кононенко. Люди аплодируют, в зале возникает легкий гул, опять чувствуется атмосфера праздника.