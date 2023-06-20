ПОДКАСТ | „В некоторых цифровых решениях Украина отстает от Эстонии на 20 лет, а в некоторых — опережает ее на 5“

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В подкасте для Delfi Дмитрий Хуткий рассказал о том, какие ресурсы и количество времени необходимо Украине, чтобы достичь эстонского уровня цифровой демократии. Будучи специалистом с двадцатилетним стажем научно-исследовательской работы, Хуткий смог провести сравнительный обзор и выделить ключевые факторы прогресса.

„Тут дело не только в человеческом факторе, но и в создании экосистемы. Необходим экспертный круг, который коммуницировал бы внутри себя и занимался объективной критикой процессов. В государстве должен быть спрос на таких специалистов. Их работа должна хорошо оплачиваться“, — отметил гость подкаста.

Также Дмитрий прокомментировал перспективы внедрения в Украине электронного голосования: „В украинском контексте технология электронных выборов по советам специалистов должна начаться именно с онлайн-подсчета голосов. Во многом это вопрос политической культуры, системы контроля и баланса власти“.

Больше аналитических прогнозов и экспертных оценок по данной теме — в эфире четвертого эпизода подкаста „Эстония на украинском“. Слушайте новый выпуск!

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У подкасті для Delfi Дмитро Хуткий розповів про те, які ресурси та кількість часу необхідно Україні, щоб досягти естонського рівня цифрової демократії. Будучи фахівцем із двадцятирічним стажем науково-дослідної роботи, Хуткий зміг провести порівняльний огляд та виділити ключові фактори прогресу.

„Тут справа не лише у людському факторі, а й у створенні екосистеми. Необхідне експертне коло, яке комунікувало б у своїх межах і займалося об'єктивною критикою процесів. У державі має бути попит на таких спеціалістів. Їхня робота має добре оплачуватись“, — зазначив гість подкасту.

Також Дмитро прокоментував перспективи впровадження в Україні електронного голосування: „В українському контексті технологія електронних виборів за порадами фахівців має розпочатися саме з онлайн-підрахунку голосів. Багато в чому це питання політичної культури, системи контролю та балансу влади“.