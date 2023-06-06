ПОДКАСТ | „Даже когда ты молчишь, ты поддерживаешь войну“ — футболист таллиннской „Левадии“ Илья Марковский в эфире нового подкаста на украинском языке(1)
Гость второго эпизода подкаста „Эстония на украинском“ — украинец Илья Марковский, футболист, подписавший в январе 2023 года контракт с таллиннской „Левадией“. Тема выпуска: „Есть ли будущее у украинского и эстонского футбола?“. Cлушайте подкаст на украинском языке!
В подкасте для Delfi Илья Марковский рассказал о своем переходе в таллиннскую „Левадию“, особенностях адаптации в новом клубе и в Эстонии в целом. „Только вышел из аэропорта, как мне позвонил президент команды, поздравил и сказал очень теплые слова, сказал, что он в меня верит. Это мотивировало меня отдавать клубу все, что у меня есть“ — так описал футболист свои первые минуты по прилету в Таллине в декабре 2022 года.
Обсудили с гостем и проходящий во время войны чемпионат Украины по футболу. По словам Марковского, игра в таких условиях несет двойную физическую и моральную нагрузку на спортсменов: „Я смотрел матч … во время которого зазвучала тревога. Все футболисты пошли в укрытие. Они пробыли там около часа. После этого вернулись на матч и доигрывали еще 30 минут. Как можно просидеть час в подвале, потом вернуться доигрывать 30 минут, в каком состоянии будут мышцы, психологическое состояние футболистов? Это очень тяжело“.
Хотите узнать, есть ли будущее у украинского и эстонского футбола и какое место могла бы, по мнению Марковского, занять в чемпионате Украины таллинская „Левадия“? Слушайте новый эпизод!
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У подкасті для Delfi Ілля Марковський розповів про свій перехід у талліннську „Левадію“, особливості адаптації у новому клубі та в Естонії загалом. „Тільки вийшов з аеропорту, як мені подзвонив президент команди, привітав і сказав дуже теплі слова, сказав, що вірить у мене. Це мотивувало мене віддавати клубу все, що в мене є“ — так описав футболіст свої перші хвилини після прильоту в Таллінн у грудні 2022 року.
Обговорили з гостем і чемпіонат України з футболу, що проходить під час війни. За словами Марковського, гра в таких умовах несе подвійне фізичне та моральне навантаження на спортсменів: „Я дивився матч ... під час якого пролунав сигнал тривоги. Усі футболісти пішли в укриття. Вони пробули там близько години. Після цього вони повернулися на матч та дограли ще 30 хвилин. Як можна сидіти годину у підвалі, потім повернутися та грати 30 хвилин, у якому стані будуть м'язи, психологічний стан футболістів? Це дуже тяжко“.
Хочете дізнатися, чи має майбутнє український та естонський футбол і яке місце, на думку Марковського, могла б зайняти талліннська „Левадія“ у чемпіонаті України? Слухайте новий епізод!