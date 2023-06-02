РЕПОРТАЖ RUSDELFI | „Прощай, Изабелла!“ Последние беженцы ушли с парома. Многие — со слезами на глазах
Больше года назад первые украинские беженцы взошли на борт парома Isabelle. Тогда правительство Эстонии приняло решение, что с 7 апреля 2022 года для временного расселения военных беженцев будет использоваться пассажирский корабль компании Tallink. Именно туда отправили людей, которые еще оставались в отелях эстонской столицы. Сегодня, 2 июня 2023 года, паром окончательно опустел. Как уходили последние жители плавучей гостиницы, ставшей за этот период настоящим домом для в общей сложности 6590 украинских беженцев — в репортаже RusDelfi.
„Стены опустели. Непривычно“
Еще полгода назад вход на паром был многолюдным: сновали туда-сюда мамы с колясками, группки украинцев спешили по своим делам. Сейчас же паром встречает тишиной.
Внутри, возле проходной, стоят одинокие самокаты, коляски, где-нигде встречаются санки — все это осталось от жителей. Скорее всего, за детским транспортом уже не вернутся.
Поднимаемся на десятый этаж — здесь находится стенд с информацией. Когда-то именно сюда приходили с совершенно разными запросами украинские беженцы. Сейчас здесь сотрудники департамента социального страхования собирают последние вещи, аккуратно сортируют брошюры, раскладывая все по коробкам.
Внутри паром выглядит ухоженно, нет никаких видимых повреждений. Это отмечают и сами сотрудники. Несмотря на то, что на корабле проживало такое большое количество людей.
„Стены опустели, непривычно, потому что мы привыкли работать, когда почти одновременно две тысячи человек на корабле“, — делится специалист департамента социального страхования Марьяна Геверт-Семенюк, которая практически с первых дней работала с прибывшими украинскими беженцами.
„Как мы будем там, на квартирах?“
Жителей на пароме уже нет. Вот покидают свой временный дом в Эстонии последние две семьи. Делятся, что несмотря на то, что на Isabelle пробыли всего пару месяцев, очень привязались. „Привыкли, что здесь всегда можно к кому-то обратиться, что-то спросить, если непонятно — для нас многое в Эстонии в новинку“.
Во время прощания у женщин внезапно появляются слезы на глазах. „Как? Как мы будем там, на квартирах?“
Самой последней жительницей парома оказалась Юлия — в Эстонию женщина переехала пару месяцев назад, успев за это время не только разместиться на пароме, но и устроиться на работу. Вечером Юлию провожали все сотрудники.
„Не торжественно, конечно, — улыбается Марьяна. — Просто отвезли на квартиру, которую она снимает. Когда Юлия пришла к нам на паром, мы сразу предупредили, что нужно искать квартиру. Мы вместе сидели, обзванивали — и все получилось. И вот она уезжает. Мы подружились“.
Марьяна с улыбкой рассказывает, как на пароме рождались дети. „Сюда привозили этих малюточек, приносили нам, показывали. Кстати, девочек было больше, чем мальчиков. А еще был случай, когда молодая пара, которая не могла долго забеременеть, смогла! Такое чудо свершилось на пароме“.
Квартиры украинским беженцам стали сдавать охотнее
Как отметили в Департаменте социального страхования, количество прибывающих из Украины в Эстонию военных беженцев, а вместе с этим и число людей, которым требуется временное жилье, начало снижаться уже давно. Украинским беженцам находить квартиры помогали и сами сотрудники департамента.
„Хочется сказать большое спасибо владельцам квартир, которые готовы были сдать свое жилье украинским беженцам. Последние месяцы видела, что проще стало снять квартиру, чем зимой, например, — рассказывает Марьяна. — Я думаю, это связано с тем, что стало больше доверия. Наши украинцы с большим волнением относились к этому вопросу и понимали: „Я не могу снять дороже, потому что, как же я буду платить?“
Напоследок мы решаем пройтись по парому. В ушах — звенящая тишина, несмотря на то что судно находится в распоряжении департамента до 8 июня. Не верится, что год назад здесь было около двух тысяч украинских беженцев, а по коридорам нескончаемым потоком бегали дети.
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