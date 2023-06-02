РЕПОРТАЖ RUSDELFI | „Прощай, Изабелла!“ Последние беженцы ушли с парома. Многие — со слезами на глазах

„Стены опустели. Непривычно“

Еще полгода назад вход на паром был многолюдным: сновали туда-сюда мамы с колясками, группки украинцев спешили по своим делам. Сейчас же паром встречает тишиной.

Внутри, возле проходной, стоят одинокие самокаты, коляски, где-нигде встречаются санки — все это осталось от жителей. Скорее всего, за детским транспортом уже не вернутся.

Поднимаемся на десятый этаж — здесь находится стенд с информацией. Когда-то именно сюда приходили с совершенно разными запросами украинские беженцы. Сейчас здесь сотрудники департамента социального страхования собирают последние вещи, аккуратно сортируют брошюры, раскладывая все по коробкам.

Внутри паром выглядит ухоженно, нет никаких видимых повреждений. Это отмечают и сами сотрудники. Несмотря на то, что на корабле проживало такое большое количество людей.

„Стены опустели, непривычно, потому что мы привыкли работать, когда почти одновременно две тысячи человек на корабле“, — делится специалист департамента социального страхования Марьяна Геверт-Семенюк, которая практически с первых дней работала с прибывшими украинскими беженцами.

„Как мы будем там, на квартирах?“

Жителей на пароме уже нет. Вот покидают свой временный дом в Эстонии последние две семьи. Делятся, что несмотря на то, что на Isabelle пробыли всего пару месяцев, очень привязались. „Привыкли, что здесь всегда можно к кому-то обратиться, что-то спросить, если непонятно — для нас многое в Эстонии в новинку“.

Во время прощания у женщин внезапно появляются слезы на глазах. „Как? Как мы будем там, на квартирах?“

Самой последней жительницей парома оказалась Юлия — в Эстонию женщина переехала пару месяцев назад, успев за это время не только разместиться на пароме, но и устроиться на работу. Вечером Юлию провожали все сотрудники.