Департамент призывает сдавать недвижимость беженцам из Украины
По состоянию на 30 мая в местах краткосрочного размещения Департамента социального страхования находится 111 военных беженцев. Это наименьшее число с начала полномасштабного вторжения в Украину.
С марта прошлого года Департамент социального страхования временно разместил свыше 24 500 беженцев, из которых большинство к настоящему дню начали самостоятельную жизнь. В пиковый момент, 29 марта 2022 года, государство предоставляло крышу над головой 7 590 бежавшим от войны людям. Количество нуждающихся в предоставляемом государством временном жилье значительно снизилось и сейчас является наименьшим с начала военных действий – 111 человек.
Большая часть беженцев была размещена на пароме Isabelle, судно находится в распоряжении департамента до 8 июня. Сейчас на пароме проживает менее 30 человек, которые в ближайшее время также переедут на постоянное место жительства.
По оценке генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония очень хорошо справилась с задачей по приему беженцев.
„Прошлой весной царила неразбериха, мы оказались в очень сложной ситуации. Пытались найти лучшие решения, чтобы словом и делом помочь такому большому потоку находящихся в беде людей. Эта дорога была не без ухабов, но в итоге каждый нуждавшийся в помощи беженец получил поддержку и крышу над головой“, - сказала она. „Больше всего беженцев было размещено на пароме Isabelle, где за год проживало в общей сложности 6590 человек. Мы благодарны экипажу Тallink за прекрасное сотрудничество по приему беженцев и за создание для них безопасной атмосферы“, - добавила Марипуу.
Количество прибывающих из Украины в Эстонию военных беженцев, а вместе с этим и число людей, которым требуется временное жилье, начало снижаться уже давно.
Департамент социального страхования возвращается к своей рутинной деятельности по приему ходатайствующих о международной защите. Теперь департамент обеспечивает проживанием в центрах размещения людей, которые ходатайствуют о международной защите в Департаменте полиции и погранохраны на время рассмотрения их ходатайств и до переезда из центра. В случае, если в находящихся в распоряжении центрах мест больше не будет, договоры с ними закончатся или будут иные весомые обстоятельства, то у департамента имеются дополнительные рамочные соглашения с 117 партнерами по размещению по всей Эстонии.
Краткосрочное место проживания - это лишь временное решение, краеугольным камнем для начала самостоятельной жизни является постоянное место жительства. Департамент призывает всех всех, у кого есть простаивающая без дела недвижимость, взвесить возможности для сдачи ее в аренду беженцам.
Самым оперативным образом информация о свободной недвижимости доходит до беженцев через портал www.kinnisvara24.ee/ukraini.
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