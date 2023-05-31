Департамент призывает сдавать недвижимость беженцам из Украины

С марта прошлого года Департамент социального страхования временно разместил свыше 24 500 беженцев, из которых большинство к настоящему дню начали самостоятельную жизнь. В пиковый момент, 29 марта 2022 года, государство предоставляло крышу над головой 7 590 бежавшим от войны людям. Количество нуждающихся в предоставляемом государством временном жилье значительно снизилось и сейчас является наименьшим с начала военных действий – 111 человек.

Большая часть беженцев была размещена на пароме Isabelle, судно находится в распоряжении департамента до 8 июня. Сейчас на пароме проживает менее 30 человек, которые в ближайшее время также переедут на постоянное место жительства.

По оценке генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония очень хорошо справилась с задачей по приему беженцев.

„Прошлой весной царила неразбериха, мы оказались в очень сложной ситуации. Пытались найти лучшие решения, чтобы словом и делом помочь такому большому потоку находящихся в беде людей. Эта дорога была не без ухабов, но в итоге каждый нуждавшийся в помощи беженец получил поддержку и крышу над головой“, - сказала она. „Больше всего беженцев было размещено на пароме Isabelle, где за год проживало в общей сложности 6590 человек. Мы благодарны экипажу Тallink за прекрасное сотрудничество по приему беженцев и за создание для них безопасной атмосферы“, - добавила Марипуу.

Количество прибывающих из Украины в Эстонию военных беженцев, а вместе с этим и число людей, которым требуется временное жилье, начало снижаться уже давно.