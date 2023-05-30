ПОДКАСТ | На Delfi стартует подкаст на украинском языке: о культуре, науке и украинцах в Эстонии. Слушайте первый эпизод!

Перший випуск

Гість: Володимир Семерій, студент, маркетолог. 18 років.

Тема: „Штучний інтелект. Яким буде світ через 50 років?“

У цьому випуску:

- Яке місце займають високі технології у житті сучасної молоді?

- Чи має майбутнє чат-бот GPT?

- Чи здатен штучний інтелект перевершити людський?

- Яку роль грає персональний бренд у сфері інноваційних розробок?

- До яких змін веде світ технологічний прорив?



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„Эстония на украинском“ – это первый подкаст-проект Delfi Meedia, который выходит полностью на украинском языке. Темы выпусков крайне разнообразны: от внедрения эстонских цифровых решений в Украине до лайфхаков по изучению эстонского языка. Первый эпизод посвящен искусственному интеллекту, чат-боту ChatGPT и инновационным разработкам. Гость - Владимир Семерий, студент, маркетолог.

По словам ведущей проекта, украинско-эстонской журналистки Анне Быковой, цель проекта – расширить горизонт мышления украинцев, живущих в Эстонии. „Наша цель – создать качественный, интеллектуальный медиапродукт, благодаря которому каждый слушатель сможет узнать что-то новое. Такого эффекта мы достигаем благодаря широкому диапазону тем и гостей: от маркетологов до спортсменов“, – рассказывает Анне Быкова.

Также ведущая подчеркивает уникальность проекта – его украиноязычность: „Год назад украинский язык стал мировым трендом. Много украинцев, живущих в Украине, перешли на его использование в повседневной жизни. Люди из разных стран мира ищут репетиторов, чтобы начать учить украинский. Это круто, это модно и это важно. Это культурный удар, который мы коллективно наносим врагу“.

Сколько лет нужно Украине, чтобы достигнуть уровня цифровой демократии Эстонии? Как параллельно изучать эстонский и английский языки? Какую жизнь искусственный интеллект играет в мире современной молодежи? Есть ли будущее у украинского и эстонского футбола? В каждом выпуске подкаста – новая тема, уникальные инсайты и интересные гости.

Проект создается при поддержке Фонда интеграции Эстонии.