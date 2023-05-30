ПОДКАСТ | На Delfi стартует подкаст на украинском языке: о культуре, науке и украинцах в Эстонии. Слушайте первый эпизод!
На RusDelfi стартует новый проект „Эстония на украинском“ – серия подкастов об украинской культуре, языке, жизни украинцев в Эстонии. В каждом выпуске – новый гость, чья история и профессиональная деятельность связана с Украиной и Эстонией. Ведущей проекта стала Анне Быкова – украинско-эстонская журналистка, колумнист Eesti Naine и RusDelfi. Слушайте первый эпизод на украинском языке!
Перший випуск
Гість: Володимир Семерій, студент, маркетолог. 18 років.
Тема: „Штучний інтелект. Яким буде світ через 50 років?“
У цьому випуску:
- Яке місце займають високі технології у житті сучасної молоді?
- Чи має майбутнє чат-бот GPT?
- Чи здатен штучний інтелект перевершити людський?
- Яку роль грає персональний бренд у сфері інноваційних розробок?
- До яких змін веде світ технологічний прорив?
„Эстония на украинском“ – это первый подкаст-проект Delfi Meedia, который выходит полностью на украинском языке. Темы выпусков крайне разнообразны: от внедрения эстонских цифровых решений в Украине до лайфхаков по изучению эстонского языка. Первый эпизод посвящен искусственному интеллекту, чат-боту ChatGPT и инновационным разработкам. Гость - Владимир Семерий, студент, маркетолог.
По словам ведущей проекта, украинско-эстонской журналистки Анне Быковой, цель проекта – расширить горизонт мышления украинцев, живущих в Эстонии. „Наша цель – создать качественный, интеллектуальный медиапродукт, благодаря которому каждый слушатель сможет узнать что-то новое. Такого эффекта мы достигаем благодаря широкому диапазону тем и гостей: от маркетологов до спортсменов“, – рассказывает Анне Быкова.
Также ведущая подчеркивает уникальность проекта – его украиноязычность: „Год назад украинский язык стал мировым трендом. Много украинцев, живущих в Украине, перешли на его использование в повседневной жизни. Люди из разных стран мира ищут репетиторов, чтобы начать учить украинский. Это круто, это модно и это важно. Это культурный удар, который мы коллективно наносим врагу“.
Сколько лет нужно Украине, чтобы достигнуть уровня цифровой демократии Эстонии? Как параллельно изучать эстонский и английский языки? Какую жизнь искусственный интеллект играет в мире современной молодежи? Есть ли будущее у украинского и эстонского футбола? В каждом выпуске подкаста – новая тема, уникальные инсайты и интересные гости.
Проект создается при поддержке Фонда интеграции Эстонии.