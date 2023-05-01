Образование
01.05.2023, 17:56

Благотворительное педагогическое шоу Димы Зицера в поддержку Украины пройдет в Таллинне

 
Афиша
Афиша
ФОТО: личный архив

6 мая в 16:00 в кинотеатре Sõprus (Vana-Posti, 8) состоится выступление Димы Зицера, известного педагога, директора Института Неформального образования и школы „Апельсин“, автора нескольких книг, ведущего популярной еженедельной программы и одноименной книги „Любить нельзя воспитывать“. Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в украинский фонд monstrov.org.

Выступление Димы Зицера – это настоящее педагогическое шоу и праздник для всех неравнодушных педагогов и родителей! Шоу, в процессе которого в легкой и веселой форме удаётся найти ответы на самые насущные, сложные и „неразрешимые“ вопросы.

• Как сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой и счастливой

• Как не мучать детей и самих себя

• Как научиться лучше понимать себя и своих детей

• Как посвятить время самим себе и своим самым любимым людям

• Как научиться реагировать на надоевшие ситуации по-новому

• Как начать наконец-то получать от отношений с ребёнком настоящее удовольствие

Стоимость билета: 30 евро.

Организатор мероприятия - Reforum Space Tallinn.

Приобрести билеты

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии