Благотворительное педагогическое шоу Димы Зицера в поддержку Украины пройдет в Таллинне
6 мая в 16:00 в кинотеатре Sõprus (Vana-Posti, 8) состоится выступление Димы Зицера, известного педагога, директора Института Неформального образования и школы „Апельсин“, автора нескольких книг, ведущего популярной еженедельной программы и одноименной книги „Любить нельзя воспитывать“. Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в украинский фонд monstrov.org.
Выступление Димы Зицера – это настоящее педагогическое шоу и праздник для всех неравнодушных педагогов и родителей! Шоу, в процессе которого в легкой и веселой форме удаётся найти ответы на самые насущные, сложные и „неразрешимые“ вопросы.
• Как сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой и счастливой
• Как не мучать детей и самих себя
• Как научиться лучше понимать себя и своих детей
• Как посвятить время самим себе и своим самым любимым людям
• Как научиться реагировать на надоевшие ситуации по-новому
• Как начать наконец-то получать от отношений с ребёнком настоящее удовольствие
Стоимость билета: 30 евро.
Организатор мероприятия - Reforum Space Tallinn.