Благотворительное педагогическое шоу Димы Зицера в поддержку Украины пройдет в Таллинне

Выступление Димы Зицера – это настоящее педагогическое шоу и праздник для всех неравнодушных педагогов и родителей! Шоу, в процессе которого в легкой и веселой форме удаётся найти ответы на самые насущные, сложные и „неразрешимые“ вопросы.

• Как сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой и счастливой

• Как не мучать детей и самих себя

• Как научиться лучше понимать себя и своих детей

• Как посвятить время самим себе и своим самым любимым людям

• Как научиться реагировать на надоевшие ситуации по-новому

• Как начать наконец-то получать от отношений с ребёнком настоящее удовольствие

Стоимость билета: 30 евро.

Организатор мероприятия - Reforum Space Tallinn.