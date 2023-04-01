В Таллинне в первый раз пройдет уникальная конференция Brave 2 bloom, объединяющая бизнес и искусство, и представляющая новый взгляд на образ украинцев в Европе

Конференция B2B имеет оригинальный формат, который объединяет выступления гуру бизнес-сектора и живые представления известных художников и флористов. Кроме того, конференция В2В - это платформа для интенсивного общения с единомышленниками, обмена контактами и построения связей. В списке участников представители таких компаний и организаций, как Wise, Amazon Sellers Society, Velas, Petcube, Spend with Ukraine.

В2В задумана как глобальное мероприятие, которое было бы несправедливо ограничивать географическими и временными рамками. Поэтому предусмотрена возможность онлайн-участия, т.е. доступ к записи конференции. С онлайн-билетом присоединиться и прочувствовать атмосферу В2В можно из любой точки мира и в любое время. Всё что для этого нужно - интернет-соединение.

На первый взгляд, симбиоз бизнеса и искусства может показаться сомнительным, но В2В наоборот, видит в нем обоюдную пользу: этим сферам есть чему поучиться друг у друга. Особенно во времена кардинальных изменений, с которыми сейчас сталкивается мир. „Бизнес нуждается в творчестве и вдохновении. Искусство нуждается в структуре и технологии. И обе эти сферы стремятся к росту и „пышному цветению“. Поэтому B2B собирает под одной крышей бизнес-экспертов и художников, которые делятся идеями о том, как оптимизировать свой бизнес и противостоять трудностям“, - говорит Кристина Дидух, автор B2B. - „На В2В вы получите знания и вдохновение, но самое главное, по окончанию конференции у вас в руках будет работающий ПЛАН - план роста вашей компании и вашего бренда, план вашего личного роста и „цветения“.

Наряду со всем своим драйвом и красотой, B2B ставит перед собой более высокие цели и фокусируется на экологической и социальной ответственности, гендерном равенстве, поощрении предпринимательства среди женщин и устойчивых бизнес-моделях. B2B инициирован украинским предпринимателем, с мыслями о восстановлении Украины и поддержке украинского народа.