Мама украинской школьницы: мы осознанно не подавали документы в эстонскую школу

Точное количество детей, незарегистрированных в эстонской системе образования, назвать очень сложно, признаются в министерстве. Некоторые не зарегистрировали свое место жительства, и муниципалитет также не располагает точной информацией. Основную роль в вовлечении детей в образование играют муниципалитеты в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Министерством образования и науки. В целом, для детей достаточно мест в школах, отмечают представители министерства, но распределение украинских детей по Эстонии неравномерно.

„На это есть разные причины, — рассказали представители министерства RusDelfi. — Некоторые родители надеются вернуться в Украину в ближайшем будущем, некоторые планируют переехать в другие страны, некоторые хотят продолжить обучение только в рамках дистанционного образования в Украине, а некоторые родители боятся, что их ребенок не сможет продолжить образование в Украине, если будет посещать школу в Эстонии“.

По сообщению Министерства образования и науки Эстонии, еще осталось определенное количество украинских детей школьного возраста, которые не зарегистрированы в школа х.

„Конечно, для кого-то это не самый лучший вариант. Для тех же малышей. А вот для почти взрослого человека — это не так уж сложно, — рассказывает мама выпускницы. — Поэтому мы осознанно не подавали документы в эстонские школы. Уверены, что война закончится, мы вернемся и Наташа прекрасно окончит школу на родине. И поступит, и получит высшее образование. И работать там будет. Мы в это верим!“

Наталья вместе с мамой приехала в Эстонию еще весной. Они долго думали, что же делать с учебой. „Здесь, в Таллинне, мне пришлось бы учиться на класс младше, да еще и эстонский с нуля, — перечисляет все то, что волнует выпускницу. — Большого смысла идти в школу в Эстонии не видела, потому что оставаться здесь мы не планируем. Да и выучить язык так быстро до такого уровня, чтобы потом поступать здесь в вуз, очень и очень сложно“. Наталью поддержала и ее мама, Диана. На семейном совете было принято решение заканчивать онлайн-обучение в Украине.

Наталье — семнадцать. В Украине она почти закончила школу, девушке оставался последний год перед поступлением. „Если бы не война…“, — с грустью начинает свой рассказ выпускница.

И школа в Эстонии, и онлайн в Украине

Все же большое количество украинских детей в Эстонии начали учиться на две школы: сначала — в обычной, потом — онлайн-обучение у себя на родине.

Саша в этом году отправился в Ласнамяэскую гимназию вместе с другими украинскими детьми. „Вообще дома он должен был пойти в шестой класс, но здесь, в Таллинне, идет в пятый, — рассказывает мама мальчика Екатерина. — По своему возрасту он в пятый и должен пойти, это мы в Украине пошли с шести лет. Так что все хорошо складывается. Будет больше знать“.

„Из-за этого я совсем не расстраиваюсь,— улыбается Саша. — Хочу быстрее в школу!“.

После учебы в гимназии мальчик будет учиться и онлайн, выполнять самостоятельные работы. „Так нас обязали в Украине, — делится мама Екатерина. — Некоторые документы там все равно остались. Но я не особо против, потому что будет больше знать“. Хотя мама переживает, что ребенку будет тяжело.

„Но если оставить его дома и просто учиться онлайн, так он будет постоянно сидеть, — пожимает плечами женщина. — Это ведь тоже не вариант, лучше пусть ходит в школу, чтобы хоть какие-то знания были. И друзья появятся, и увлечения“.

Уроки, по заверению мамы, сын будет делать самостоятельно, а вот эстонский — уже вместе. „Будем нанимать репетитора на двоих, — смеется мама школьника. — Учить-то как-то нужно!“. Также Екатерина ищет для сына помощь, чтобы подтянуть и русский. „У нас этот язык дома не преподавали, и очень многим деткам тяжело освоить правописание“. Занятия с репетитором — недешевое удовольствие, но Екатерина не унывает. Говорит, что работа есть, деньги найдутся: „Учиться-то нужно, чтобы не скатился“.

Как отметили в Министерстве образования и науки, постоянное нахождение ребенка или подростка во временном жилье за экраном компьютера или смартфона – это не лучшее решение, если действовать в интересах социального, психического и физического благополучия ребенка.