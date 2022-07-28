Где украинским беженцам можно получить бесплатную помощь?

На данный момент прибывшие из Украины и получившие международную защиту военные беженцы при необходимости могут получить одежду, обратившись в Центр беженцев, расположенный по адресу Нийне, 2. После оценки потребности в помощи специалист центра направит человека к партнеру города, который занимается распределением одежды. Партнер города предварительно выяснит у человека, в чем конкретно он нуждается и уточнит размер одежды, чтобы помощь была более эффективной.

Помощь также можно получить в следующих местах:

Магазин повторного использования Punane Ristik (Кадака теэ, 54a)

В магазине Punane Ristik необходимо предъявить решение о предоставлении временной защиты или вид на жительство – на основании этих документов предоставляется скидка 50% на весь товар.

Магазин Aarete Laegas (ул. Мадала, 3)

В магазине открыт отдел с бесплатными вещами. Предъявление документа не требуется.

Магазины Sõbralt Sõbrale

Сначала нужно заполнить анкету. В течение суток человеку будет отправлен код, с помощью которого можно выбрать любые товары в общей сложности на 20 евро. Адреса магазинов - здесь.

Магазин Dushka Cosmetics (ул. Копли, 70A, 1 этаж)

Магазин открыт со вторника по субботу с 10.00 до 16.00 (в понедельник, вторник и в государственные праздники - закрыто). Вещи бесплатные. Помимо одежды, можно получить гигиенические средства и подгузники. В группе в социальной сети „Фейсбук“, помимо прочего, публикуется информация о пожертвованиях.

https://sobraltsobrale.ee/ukraina/ - выбрав „Vajan abi“ («Нуждаюсь в помощи“) и заполнив анкету, человек получает сертификат на покупку, который можно использовать в магазинах в течение 3 месяцев.