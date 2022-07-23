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23.07.2022, 15:40

Занятие по керамике, рисование и лепка вареников - украинских беженцев приглашают на мастер-классы!

 
Украинцы могут посетить мастер-класс
Украинцы могут посетить мастер-класс
ФОТО: Jana Voronstova

Все это могут посетить в ближайшее время украинские беженцы в Таллинне.

Украинский культурный центр приглашает в гости 27 июля, а также 3 и 10 августа с десяти утра до часу дня провести активный день вместе с семьей и вдохновиться совместным творчеством в уютной атмосфере Старого Таллинна.

Украинский культурный центр

Дети смогут вдоволь порисовать, сделать игрушки из дерева под руководством опытных мастеров или поучаствовать в других творческих мастерских. Родители тем временем приготовят аппетитные вареники. После мероприятия всех будут ждать на вкусном горячем обеде.

В четверг, 28-го июля, украинцев ждет еще одно мероприятие — занятие в керамической студии для всей семьи. В этот день, в 14.00 и в 16.00 пройдут бесплатные мастер-классы в керамической студии „NUUNUU RUUM“.

Мастер-класс по керамике

Все мероприятия поддерживаются Эстонским центром по правам человека и НКО „Помощь беженцам“ (Pagulasabi).

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