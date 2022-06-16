Внимание! Украинские беженцы могут бесплатно получить одежду до 22 июня

Центр повторного использования на улице Пунане в дальнейшем продолжит принимать пожертвования в обычном режиме, не собирая отдельно вещи для военных беженцев. С 22 июня расположенный в непосредственной близости от Продуктового банка Центр повторного использования завершит выдачу вещевой помощи только украинским беженцам, и с 1 июля вновь откроется для всех жителей города. В ближайшие дни будет объявлено, куда горожане смогут приносить вещи с конкретной целью передать беженцам.

Военные беженцы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и Единой карты могут получить в Центре повторного использования до трех предметов гардероба из каждой категории (нижнее белье, носки-чулки, верхняя одежда, свитера, платья, брюки, рубашки, аксессуары, обувь и др.). Кроме того, бесплатно можно получить один набор игрушек и один набор школьных принадлежностей на ребенка. Количество вещей, которые можно получить за один раз, условно – в магазине стараются максимально гибко подходить к распределению помощи. Если у украинского военного беженца нет Единой карты, и он нуждается в одежде, ему следует обратиться в центр беженцев в Таллинне (Нийне, 2). Украинским военным беженцам, зарегистрированным в Таллиннском центре беженцев, выдается Единая, или Зеленая карта.