24.05.2022, 07:32
Каждый десятый безработный в Эстонии — украинский беженец, многие имеют высшее образование
Foto: Raido Vint
По положению на 22 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 46 125 человек, общее количество безработных за неделю снизилось примерно на 300 человек, пишет rusERR.
Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,1%. По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа (10,9%), а самым низким — на Хийумаа (3,1%).
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4616 человек, в том числе 439 — за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных достигла 10%. 1650 беженцев сумели найти в Эстонии работу.
Ранее в Кассе по безработице сообщили, что более 60% беженцев — это специалисты с высшим образованием.