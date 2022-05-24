Каждый десятый безработный в Эстонии — украинский беженец, многие имеют высшее образование

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,1%. По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа (10,9%), а самым низким — на Хийумаа (3,1%).

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4616 человек, в том числе 439 — за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных достигла 10%. 1650 беженцев сумели найти в Эстонии работу.

Ранее в Кассе по безработице сообщили, что более 60% беженцев — это специалисты с высшим образованием.