"Основной посыл фильма — правда, которая происходит в моей стране": победитель киноконкурса про беженцев пообщался с RusDelfi

Проблема многих молодых людей, которые приехали из Украины в Эстонию — они учатся дистанционно в украинской школе и, соответственно, все время проводят за компьютером дома. Не так-то просто обзавестись друзьями и широким кругом знакомых на новом месте, да еще и после того, как пережил такие события. Однако выход всегда есть.

“Я продолжаю учиться в своей школе дистанционно. Также посещаю кружок моделирования — там мы занимаемся авто и авиа моделированием, судостроением. Занятия бесплатны для украинцев, и основная цель здесь — наладить общение, потому что иначе пришлось бы сидеть дома все время за компьютером, так как занятия все время онлайн. Информацию о кружках мы нашли в Facebook — как и многое другое”, — рассказывает Ярослав.

Компьютер, как и некоторые другие вещи, семье предоставили волонтеры. По словам матери Ярослава Марии, именно волонтерская помощь позволила им с сыном обустроиться на новом месте и начать адаптироваться. Изначально же помощь Мария нашла с помощью групп в Facebook. Информацию о конкурсе молодежных фильмов Мария также нашла в социальной сети и рассказала сыну о такой отличной возможности проявить себя. В итоге — первое место.

"Это Яровслав"

“Facebook нужно написать когда-нибудь оду, потому что благодаря ему мы сюда приехали, обо всем узнали, про фильм в том числе. Я увидела объявление и откликнулась на него. А потом уже свела режиссера и сына, дальше они уже между сбой общались, я туда не вникала”, - уточняет Мария.

На подготовку фильма ушло около двух недель — для съемок даже арендовали профессиональную студию.

“Основной посыл фильма — правда, которая происходит в моей стране“ — говорит Ярослав. “Каждый ведет свою борьбу, мы — тут. Это такой абсурд, когда обвиняют нас же в наших проблемах“, — добавляет его мама.

В Украине Ярослав занимался актерским мастерством, так что небольшой опыт в данной сфере у него имеется, тем не менее, молодой человек не ожидал, что выиграет главный приз. “Во мне сейчас борются две профессии — актер и инженер-самолетостроитель“ — рассказывает Ярослав. Мама же готова поддержать любой выбор сына.