Эстонский совет помощи беженцам начинает проводить групповые занятия и оказывать психологическую помощь беженцам

“Наш опыт работы с беженцами подтверждает, что актуальная информация и возможность задавать вопросы по оставшимся непонятными аспектам жизни, дает людям возможность принимать обоснованные решения и тем самым восстанавливать контроль над своей жизнью. Вот почему мы запускаем формат группового консультирования, где информация и навыки могут быть объединены в безопасной и спокойной обстановке”, — объясняет Ану Вилтроп, руководитель Эстонский совет помощи беженцам.

Консультации проводятся по четырем различным темам: адаптация, трудовая занятость, цифровая грамотность и помощь в адаптации ребенка. Консультации предназначены для взрослых и бесплатны для участников. В течение года планируется, по мере необходимости, проведение до 1000 семинаров.

Для проведения группового консультирования Эстонский совет помощи беженцам привлекает различных партнеров: BCS Koolitus, НКО “Каждому ребенку семью” (Igale Lapsele Pere), Кассу по безработице, Трудовую инспекцию, кроме того, мы приглашаем и прибывших сюда военных беженцев. Более подробную информацию о мероприятиях и расписании можно найти на странице консультаций Эстонский совет помощи беженцам, куда постоянно добавляется информация.

Кроме того, для поддержки психического здоровья военных беженцев, в Таллинне начнут работать первые две группы поддержки во главе с психотерапевтами, где мероприятия будут вести украинские психотерапевты. Группы психологического консультирования будут собираться один раз в неделю. Чтобы записаться в группу, позвоните в Таллиннский кризисный психологический центр по телефону 6 314 300 (пн-пт 9-19, сб 10-15). Помощь в проведении психологических консультаций оказывает НКО “Eluliin”.

Эстонский совет помощи беженцам проводит групповые мероприятия за счет полученных пожертвований.