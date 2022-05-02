Девочка из Украины рисует портреты за деньги: первая работа — подарок президенту Эстонии
Уехали из-за здоровья дочки
Мы встречаемся с юной художницей и ее мамой в их съемной квартире в Таллинне. Звонким лаем встречает пес Джери — его, как самое ценное сокровище, вывозили из Харькова.
”Квартиру мы сняли скромную, зато мы счастливы, что нашли жилье”, — улыбается мама Виктории.
На столе в комнате аккуратно лежат карандаши, на шкафу прикреплен свеженарисованный портрет. Все работы остались в Украине, и Вика решила нарисовать портрет эстонского президента. ”Мольберт сегодня, наверное, нужно ехать покупать — заказы пошли. Мы свой дома оставили”, — делится Алина и рассказывает, что не ожидала, что дочка даст объявление о продаже рисунков. ”Я уже по факту узнала”, — смеется мама.
Мечта девочки — новый телефон. ”Это далеко не первая необходимость у нас сейчас. Выделить такую сумму я не могу”, — рассказывает Алина.
Несколько лет назад Виктория попала в больницу. Именно там девочка начала рисовать. ”С катетером в руке, слабенькая такая, но рисует”, — вспоминает Алина. В 2020 году девочка сильно похудела, ослабла. ”Сколько мы по больницам походили, вы не представляете. У дочки стала и рука отниматься. Я была в панике. Сначала было подозрение на рассеянный склероз, я ревела. Хотя мне нужно было ее поддерживать, а она наоборот меня успокаивала. В итоге нашли аутоиммунное заболевание — это когда иммунитет борется сам против себя. Сейчас у нас сложное лечение, ”химия” в таблетках, гормоны…”, — рассказывает мама Виктории и добавляет, что уезжала из Харькова только из-за дочки.
”Может и остались бы, но перестали работать многие аптеки. Я побоялась, что можем остаться без лекарств — в нашем случае это очень критично! За здоровье ее сильно переживала. Выехали 7 марта, в Эстонии были через пять дней”.
”Я вообще спортом профессионально занимаюсь, рисовать нигде не училась”, — улыбчивая Вика показывает свои рисунки в блокноте.
”Сначала не очень получалось. Придумывать я не особо умею, а вот повторять — это мое. Беру фотографию, кладу перед собой и срисовываю”.
Девочка стала рисовать на заказ еще в Украине. ”Хотелось карманных денег. Можно же и у мамы не спрашивать, взять и пойти с подругой в пиццерию”.
Сначала Виктория рисовала для знакомых, подруг, в качестве подарка на дни рождения. ”Первый заказ был очень сложный -пришлось делать портрет по очень старой фотографии. Намучилась, но сделала”, — гордится дочкой Алина.
”Уже есть первые заказы в Эстонии”, — рада Виктория. ”Есть заказ на котика. Есть портрет на день рождения”, — загибает пальцы девочка.
За портрет формата А4 юная художница решила брать 20 евро. Сколько портретов нужно для нового телефона, пока не считала.
”Много. Но есть цель”, — улыбается девочка. Добавляет, что деньги вообще всегда нужны, даже на семейные дела.
Хочется домой, а приходится путешествовать дальше
В Эстонию мама и дочка ехали буквально с парой сумок. ”И собакой! Без нее Виктория не поехала бы. Когда случилась наша серьезная болезнь, только благодаря четвероногому другу было веселее”, — рассказывает Алина.
”Из ценного я взяла из дому бисер и карандаши. Вот и весь мой рюкзак был”, — делится Вика. Мама же делится, что много вещей везти не могли. ”Те, кто ехал перед нами, рассказывали, что приходилось чемоданы оставлять на вокзале. Поэтому взяли по минимуму. Рюкзак лекарств, рюкзак карандашей и собака”.
Алина уже устроилась на работу — нашла через фейсбук, комплектовщиком. Виктория две недели ходит в школу, в украинский класс.
”Классы смешанные, четкой программы нет, но все равно мы занимаемся”, — рассказывает девочка. ”Экологические проекты готовим, математику. Но я продолжаю учиться онлайн в своей харьковской школе, делаю домашнюю работу. Одноклассников в родном местечке не осталось — почти все уехали”.
А еще девочка готовится к обследованию. Мама очень надеется, что дочке помогут здесь решить проблему со здоровьем. ”Нам сразу стали помогать: выписали все нужные лекарства, отправили на анализы”.
Алина, наблюдая, как Виктория дорисовывает портрет, нежно говорит: ”За что ни возьмется она у меня — все получается! Только болезнь подкосила…”
”Вика просит: может, на день рождения мой уже поедем домой? А праздник-то 5 мая. Не успеем”, — делится Алина. ”А домой-то хочется. В Украине остались родители. В Украине пока стены целы. Хотелось бы воспринимать наши передвижения как путешествие. Но есть осознание, что это не оно. Домой хочется, а путешествовать приходится дальше”.