Девочка из Украины рисует портреты за деньги: первая работа — подарок президенту Эстонии

Уехали из-за здоровья дочки

Мы встречаемся с юной художницей и ее мамой в их съемной квартире в Таллинне. Звонким лаем встречает пес Джери — его, как самое ценное сокровище, вывозили из Харькова.

”Квартиру мы сняли скромную, зато мы счастливы, что нашли жилье”, — улыбается мама Виктории.

На столе в комнате аккуратно лежат карандаши, на шкафу прикреплен свеженарисованный портрет. Все работы остались в Украине, и Вика решила нарисовать портрет эстонского президента. ”Мольберт сегодня, наверное, нужно ехать покупать — заказы пошли. Мы свой дома оставили”, — делится Алина и рассказывает, что не ожидала, что дочка даст объявление о продаже рисунков. ”Я уже по факту узнала”, — смеется мама.

Мечта девочки — новый телефон. ”Это далеко не первая необходимость у нас сейчас. Выделить такую сумму я не могу”, — рассказывает Алина.

Несколько лет назад Виктория попала в больницу. Именно там девочка начала рисовать. ”С катетером в руке, слабенькая такая, но рисует”, — вспоминает Алина. В 2020 году девочка сильно похудела, ослабла. ”Сколько мы по больницам походили, вы не представляете. У дочки стала и рука отниматься. Я была в панике. Сначала было подозрение на рассеянный склероз, я ревела. Хотя мне нужно было ее поддерживать, а она наоборот меня успокаивала. В итоге нашли аутоиммунное заболевание — это когда иммунитет борется сам против себя. Сейчас у нас сложное лечение, ”химия” в таблетках, гормоны…”, — рассказывает мама Виктории и добавляет, что уезжала из Харькова только из-за дочки.

”Может и остались бы, но перестали работать многие аптеки. Я побоялась, что можем остаться без лекарств — в нашем случае это очень критично! За здоровье ее сильно переживала. Выехали 7 марта, в Эстонии были через пять дней”.

”Я вообще спортом профессионально занимаюсь, рисовать нигде не училась”, — улыбчивая Вика показывает свои рисунки в блокноте.

”Сначала не очень получалось. Придумывать я не особо умею, а вот повторять — это мое. Беру фотографию, кладу перед собой и срисовываю”.