Oбщая информация
23.04.2022, 11:46

Нарва: как помочь беженцам из Украины?

 
Narva piir
Narva piir
Foto: Jekaterina Konakova

Волонтеры “Друзья Мариуполя” организовывают пункт транзитного приема беженцев в здании на Ваксали, 19, где украинские беженцы, пересекшие границу в Нарве и двигающиеся дальше в Эстонию или другие страны, могли бы отдохнуть, при необходимости переночевать и получить помощь.

"Нам нужны волонтеры и помощь сегодня (суббота, 23 апреля), чтобы подготовить здание к приему людей, — пишет волонтер Мария. — Если кто-то готов помочь, будем очень благодарны! Вы можете очень сильно нам помощь в обустройстве:

1) Если у вас есть что-то, что сделает место более уютным, можно принести

2) Помочь в уборке помещения

3) Помочь принести-привести вещи из магазинов, от волонтеров и тд

4) Помощь в организации

ТАКЖЕ, нам всё время нужны:

Волонтёры на месте

1) помогать встречать на КПП, консультировать, раздавать симки и направлять людей

2) встречать в транзитном пункте и хостелях

3) помогать с обустройством ночлега, и едой

Волонтёры удаленно

1) курировать семьи консультационно, отправлять заявки на жилье, билеты, волонтерам

2) разбирать заявки, дежурить на боте

3) помогать с поиском билетов, поиском информации

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