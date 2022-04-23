Нарва: как помочь беженцам из Украины?

"Нам нужны волонтеры и помощь сегодня (суббота, 23 апреля), чтобы подготовить здание к приему людей, — пишет волонтер Мария. — Если кто-то готов помочь, будем очень благодарны! Вы можете очень сильно нам помощь в обустройстве:

1) Если у вас есть что-то, что сделает место более уютным, можно принести

2) Помочь в уборке помещения

3) Помочь принести-привести вещи из магазинов, от волонтеров и тд

4) Помощь в организации

ТАКЖЕ, нам всё время нужны:

Волонтёры на месте

1) помогать встречать на КПП, консультировать, раздавать симки и направлять людей

2) встречать в транзитном пункте и хостелях

3) помогать с обустройством ночлега, и едой

Волонтёры удаленно

1) курировать семьи консультационно, отправлять заявки на жилье, билеты, волонтерам

2) разбирать заявки, дежурить на боте

3) помогать с поиском билетов, поиском информации