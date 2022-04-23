Нарва: как помочь беженцам из Украины?
Волонтеры “Друзья Мариуполя” организовывают пункт транзитного приема беженцев в здании на Ваксали, 19, где украинские беженцы, пересекшие границу в Нарве и двигающиеся дальше в Эстонию или другие страны, могли бы отдохнуть, при необходимости переночевать и получить помощь.
"Нам нужны волонтеры и помощь сегодня (суббота, 23 апреля), чтобы подготовить здание к приему людей, — пишет волонтер Мария. — Если кто-то готов помочь, будем очень благодарны! Вы можете очень сильно нам помощь в обустройстве:
1) Если у вас есть что-то, что сделает место более уютным, можно принести
2) Помочь в уборке помещения
3) Помочь принести-привести вещи из магазинов, от волонтеров и тд
4) Помощь в организации
ТАКЖЕ, нам всё время нужны:
Волонтёры на месте
1) помогать встречать на КПП, консультировать, раздавать симки и направлять людей
2) встречать в транзитном пункте и хостелях
3) помогать с обустройством ночлега, и едой
Волонтёры удаленно
1) курировать семьи консультационно, отправлять заявки на жилье, билеты, волонтерам
2) разбирать заявки, дежурить на боте
3) помогать с поиском билетов, поиском информации