В муниципальных детсадах Тарту созданы группы для детей украинских беженцев

Группы для украинских детей открыты в двух тартуских муниципальных дошкольных учреждениях — в детских садах Mõmmik и Annike. По словам педагогов, дети достаточно быстро адаптировались в новом месте.

“Первые украинские дети к нам в садик пришли 28 марта, последние буквально пару дней назад. Так как группа смешанная, адаптация детей проходит плавно, самому маленькому воспитаннику 2,5 года, а самому старшему — 5,5. Учителя с детьми говорят как на русском, так и на эстонском языке”, — рассказала завуч детского сада Mõmmik Пирет Нурмеотса.