“Мы ежедневно видим улыбки сквозь слезы“ — как работает Центр помощи беженцам в Тарту?

Помощь беженцам

Центр открыт со вторника по субботу с 12:00 до 19:00, в это время беженцы могут прийти и взять необходимые вещи для того, чтобы начать строить свою жизнь в Эстонии. Центр предлагает одежду и обувь, школьные принадлежности, сумки, игрушки, коляски и другие вещи, которые нужны людям, которые недавно приехали в страну. Если вы нашли квартиру, в которой чего-то хватает, Центр поможет подобрать средства гигиены, постельное белье, одеяла, посуду, товары для кухни и так далее.

“В основном люди приезжают семьями, их ситуацию можно сравнить с пожаром в доме. Семьям приходится устраивать свой быт с нуля, они нуждаются в самых базовых вещах — кофейных кружках, полотенцах, нижнем белье или куртке на весну. Они очень благодарны, так как начало новой жизни требует много ресурсов. Помимо того, что наш Центр помогает с вещами, мы стараемся показать украинцам, что эстонцы их поддерживают и думают о них, это так же важно, как и помощь с предметами первой необходимости“ — рассказывает Эге Росенберг.

Волонтерство

Несколько дней назад в Центре открылся небольшой информационный уголок, где местные украинцы, которые здесь работают и учатся, помогают своим соотечественникам, делясь информацией о жизни в Тарту и Эстонии.

В целом Ekraani Keskus работает благодаря волонтерам, которые тратят свою энергию и время, чтобы помочь нуждающимся. Центр нуждается в таких людях, причем сотрудничество может быть как разовым — сортировка пожертвований или помощь с транспортом, так и на постоянной основе. Соответствующие вакансии вы можете найти в приложении Zelos (канал Tartu UKR vabatahtlikud) и Goworkabit. Среди волонтеров есть как те, кто говорит на русском, украинском или английском, так и те, кто знает только эстонский. Каждый может внести свой вклад и сделать доброе дело!

Пожертвования