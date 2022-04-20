Красный Крест Эстонии поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны

Воссоединение членов семьи, потерявших друг друга в ходе войны, вооруженного конфликта, теракта или катастрофы, является одним из важнейших направлений деятельности Красного Креста. ”Специально для этого мы обучили более 20 волонтеров со всей Эстонии, которые начнут принимать у беженцев ходатайства, необходимые для поиска близких, в крупных уездных центрах”, — объяснил генеральный секретарь Красного Креста Эстонии Арви Перв.

Для получения информации о потерявшемся члене семьи следует лично обратиться в ближайшее общество Красного Креста по месту проживания. Для записи на прием и заполнения анкеты необходимо забронировать время по телефону. Надо точно знать персональные данные разыскиваемого, включая дату рождения и последний адрес, по которому он проживал до потери связи. Ищущий должен также предоставить свои данные. Анкета, заполненная совместно с работником или волонтером службы поиска Красного Креста Эстонии, будет при необходимости отправлена в Красный Крест соответствующего государства или в Международный Комитет Красного Креста.

Обращаем ваше внимание на то, что Красный Крест помогает искать только ближайших родственников, т. е. родителей, бабушек и дедушек, детей, сестер и братьев, с которыми был утрачен контакт после эскалации конфликта 24.02.2022 г. Более дальних родственников, с которыми вы не общались годами, Красный Крест не разыскивает.

Красный Крест Эстонии (redcross.ee) — это действующая уже более ста лет гуманитарная организация (основана 24.02.1919 г.) и часть всемирного движения, объединяющего 14 миллионов волонтеров в 192 странах. Служба поиска Красного Креста Эстонии (Tracing Service) создана в 1992 году и работает в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и дополнительными протоколами к ним 1977 года (Женевская конвенция IV 25, 26 и Протокол I, ст. 33, 74).