Без негативных комментариев: новое приложение помогает украинцам получить помощь
Выпускница стартап-инкубатора Технополя создала платформу, на которой украинские беженцы могут найти бесплатно все, что угодно, а желающие — предложить помощь
Личная история, желание помочь бегущим от войны военным беженцам и навыки создания стартапа, полученные в программе инкубации стартап-инкубатора Технополя, позволили Вере Земсковой сориентироваться в непростой ситуации и на волонтерских началах с нуля написать приложение, помогающее пострадавшим от войны людям получить помощь, а желающим помочь — сделать это легко и быстро.
Кто есть кто и как это случилось
Вера — сооснователь стартапа Zenflower — платформы для заказа цветов с доставкой и функцией напоминания. Zenflower это программная платформа, которая объединяет талантливых флористов и людей, которые хотят купить цветы. С помощью функции управляемых закупок его создатели стараются уменьшить количество отходов и увеличить общий профит.
Пройдя преинкубацию и программу инкубации в Технополе, Вера поняла, что для того, чтобы получить инвестиции, необходимо написать приложение. “А на это тоже нужны были деньги, чтобы заплатить разработчикам или же искать разработчика в команду, а у нас его не было”, — говорит Вера. Но такого человека в команде, увы, не было и Вера не стала ждать у моря погоды, а прошла обучение и принялась сама писать приложение, твердо решив: сяду за компьютер и не встану, пока не будет результата.
Но тут случилось 24 февраля, и война обрушилась ужасом на многих, задев Веру, которая в десятилетнем возрасте сама пережила войну в Молдове.
“Первой реакцией был шок. Друзья в Украине, неизвестность будущего, флэшбеки из прошлого — все это ввело меня в самый настоящий ступор, и на неделю я выпала из жизни, отложив свои “цветочные дела”. Я думала о том, что какие могут быть сейчас цветы, нужно что-то делать, куда-то бежать, кому-то помогать (забегая вперед — Вера привезла и приютила у себя подругу из Украины, которая бежала от войны в Турцию, где, к сожалению, нет адекватной программы поддержки для военных беженцев).
И написание приложения было отложено.
Рождение EachOther
“Где-то через неделю я вышла из состояния каталепсии, и на глаза мне стали попадаться объявления в соцсетях: люди приезжали в Эстонию, их селили в гостиницы, а когда они вынуждены были искать постоянное жилье, то оказывалось, что им нужно буквально все! Мебель, посуда, техника… Разумеется, люди отправились в соцсети, где, прямо скажем, в комментариях порой происходил настоящий ад. Я поняла, что нужно срочно что-то делать с этим, нужна платформа, где не будет ненужных комментариев, а люди смогут быстро получить помощь от тех, кто по-настоящему готов помочь”.
И Вера при поддержке волонтеров на ходу придумала новый стартап — платформу EachOther.
“Я писала ее быстро, буквально на коленке, не задумываясь особенно над названием и дизайном, что для меня, как дизайнера, было, конечно, не свойственно, но важнее было сделать это как можно быстрее и как можно быстрее распространить информацию о том, что оно есть и работает!”, — рассказывает Вера.
Приложение охватывает несколько стран, и список этих стран постоянно дополняется. Сейчас в списке Украина, Молдова, Эстония, Финляндия, Польша, Германия, Черногория, Словакия, Израиль, Норвегия, Болгария, Венгрия.
В этом приложении можно размещать предложение помощи конкретно военным беженцам из Украины (вещи, техника, средства гигиены, обучение, консультации, полезная информация, предложение о работе).
Также можно размещать запрос о помощи от самих беженцев. Главный критерий: отдаваемые вещи должны быть бесплатными. Регистрируйтесь, ищите помощь и помогайте бесплатно!
На данный момент платформа работает как веб-страница. Но совсем скоро будет доступно полноценное приложение для мобильных устройств.
Языки приложения определились опытным путем: сейчас это русский и английский (в планах добавить украинский). Но не возбраняется писать объявления на любом языке.
Плюсом приложения Вера считает адресность помощи. “Я обнаружила, что люди охотнее помогают адресно, когда они точно знают и видят, кому идет их помощь. Не все готовы отправлять деньги в Красный крест или какие-то фонды и не знать, кому конкретно достались эти деньги.
Как только платформа была создана, волонтеры, параллельно тестируя его (все-таки, это стартап, который будет еще меняться и улучшаться), для начала наполнили его содержимым — перепостами просьб о помощи от приезжих украинцев и предложениями личной помощи. На данный момент уже более 600 пользователей из разных стран зарегистрировались и начали размещать свои объявления.
Все это делается на голом энтузиазме, никто из волонтеров за это денег не получает, Вера сама оплатила домен, поскольку считает это важным личным вкладом.
“Кроме того, это был мощнейший опыт — написание приложения с нуля, поэтому, когда мы чуть выдохнем и приложение заработает в полную силу, я смогу вернуться к написанию нашего цветочного приложения. И весь опыт, который я получила, создавая EachOther, поможет нам и в нашем коммерческом проекте, — оптимистично уверена Вера.
Сейчас каждый может зайти по ссылке для того, чтобы посмотреть, какие запросы есть от украинских беженцев, а также разместить предложения о помощи — объявления о том, что отдается мебель, рабочая техника, что предлагается работа или бесплатное обучение и так далее. И каждый нуждающийся в этой помощи, бежавший от войны, также может здесь разместить объявления о том, что в данный момент необходимо его семье.
“Очень важно тем, кто хочет помочь, не просто зайти и прочитать, но зарегистрироваться. Даже если на данный момент нет запроса на, к примеру, мебель, которую вы готовы отдать, он в любой момент может появиться. А сделать фотографию камерой телефона и заполнить форму объявления займет полминуты”, — призывает Вера к участию в помощи.
Для создателя приложения эта тема актуальна еще и потому, что Вера сама выступает за повторное использование вещей. “Всю жизнь я отдаю бывшие в употреблении вещи бесплатно и так же бесплатно их беру у кого-то, поскольку считаю это экологичным способом оборота подержанных вещей”.
Как было сказано выше, список стран будет расширяться, но если сейчас вашей страны нет в списке, добавить объявление можно в любом случае, для этого предусмотрена графа “Другая страна”/”Другой город”.
В ближайших планах — создание некоммерческого объединения, для того чтобы, обслуживая платформу, действовать в рамках правового поля.
“Если пользователей будет очень много (а они точно будут прибавляться), то и добавится работа модераторам (все объявления проходят премодерацию), и через НКО у нас, возможно, появится возможность платить за эту работу”.
Вера надеется, что приложение поможет украинским военным беженцам как можно быстрее почувствовать себя дома, обзаведясь предметами быта и уюта и найдя работу. “ Быстрая интеграция в общество означает, что люди трудоустроятся и станут полноценными членами нашего общества”, — считает Вера, призывая всех поддержать людей, которые пережили войну.
Что касается непосредственно стартапа ZenFlower, то теперь у него появилось больше шансов как можно скорее запуститься и начать расширяться, учитывая полученный во время разработки волонтерского приложения опыт Вериной команды.