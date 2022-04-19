Без негативных комментариев: новое приложение помогает украинцам получить помощь

Личная история, желание помочь бегущим от войны военным беженцам и навыки создания стартапа, полученные в программе инкубации стартап-инкубатора Технополя, позволили Вере Земсковой сориентироваться в непростой ситуации и на волонтерских началах с нуля написать приложение, помогающее пострадавшим от войны людям получить помощь, а желающим помочь — сделать это легко и быстро.

Кто есть кто и как это случилось



Вера — сооснователь стартапа Zenflower — платформы для заказа цветов с доставкой и функцией напоминания. Zenflower это программная платформа, которая объединяет талантливых флористов и людей, которые хотят купить цветы. С помощью функции управляемых закупок его создатели стараются уменьшить количество отходов и увеличить общий профит.

Пройдя преинкубацию и программу инкубации в Технополе, Вера поняла, что для того, чтобы получить инвестиции, необходимо написать приложение. “А на это тоже нужны были деньги, чтобы заплатить разработчикам или же искать разработчика в команду, а у нас его не было”, — говорит Вера. Но такого человека в команде, увы, не было и Вера не стала ждать у моря погоды, а прошла обучение и принялась сама писать приложение, твердо решив: сяду за компьютер и не встану, пока не будет результата.

Но тут случилось 24 февраля, и война обрушилась ужасом на многих, задев Веру, которая в десятилетнем возрасте сама пережила войну в Молдове.

“Первой реакцией был шок. Друзья в Украине, неизвестность будущего, флэшбеки из прошлого — все это ввело меня в самый настоящий ступор, и на неделю я выпала из жизни, отложив свои “цветочные дела”. Я думала о том, что какие могут быть сейчас цветы, нужно что-то делать, куда-то бежать, кому-то помогать (забегая вперед — Вера привезла и приютила у себя подругу из Украины, которая бежала от войны в Турцию, где, к сожалению, нет адекватной программы поддержки для военных беженцев).

И написание приложения было отложено.

Рождение EachOther