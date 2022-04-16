16.04.2022, 08:30
В субботу украинских детей ждут на бесплатном киносеансе
ФОТО: Screenshot YouTube
В эту субботу (16.04) пройдет благотворительный сеанс мультфильма "Карлсон, который живет на крыше" на украинском языке в кинотеатре Артис в 13:40.
Фильм бесплатный для посетителей с украинским документом. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра.
Мультфильм будет демонстрироваться только на украинском языке. Он полностью дублирован известными украинскими актерами под руководством Артура Веебера.
Подробнее о сеансе можно прочитать здесь.