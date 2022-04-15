“У меня не было сил даже на слезы“. Как Ольга бежала от войны к родственникам в Эстонию

Мы это понимаем, оставляем девчонок на вокзале, а сами идем искать какой-то автобус. Цены были разные — кто-то просил 5000 гривен, кто-то 2500. Мы нашли автобус, который стоил 250 гривен и ехал на тот коридор, где не так много людей, но пока мы нашли наших девчонок, он уже уехал. Сели на какой-то бесплатный, который повез нас на другой коридор. И тут начинается самая жесть. Мы приезжаем в два часа дня к границе, на улице очень холодно. Толпа просто огромная.

Приехали мы во Львов, а там такая толпа, что мы даже не знаем, куда идти. До границы с Польшей ехать всего полтора часа, но толпа такая, что ты там два дня стоять будешь, чтобы попасть на поезд.

А после того, как мы прибыли на место, рельсы, по которым мы ехали — подорвали, это потом мы узнали. Мне кажется, это специально было сделано, но не буду врать, не знаю точно. Это мне свекровь сказала, она нашла номер нашего поезда и узнала, что дороги, по которому он шел, уже нет. Теперь он ходит другой дорогой.

Нам сказали, что как только стемнеет нам нужно будет закрыть все окна, выключить телефоны, чтобы света вообще не было. Я вам скажу, это та еще поездочка была — у меня опять мурашки, когда я вспоминаю ее. У нас была кромешная тьма, всю дорогу мы трогались, ехали чуть-чуть и останавливались. Видимо, машинисту каждый раз сообщали, что там впереди опасно. Мы буквально прятались по кустам, чтобы поезд не подорвали. У нас началась клаустрофобия, когда потемнело, стало видно вспышки ракет в небе. Это настолько страшно, не могу передать. Я пыталась подавить панику, чтобы не пугать ребенка и маму. Так мы ехали 16 часов.

Потом появляется другой поезд. Мы решаем сесть в него. Сначала стояли на улице, потом строгая проводница запустила нас внутрь, чтобы не мерзли. Два часа сидели в поезде до отправления. А потом началось интересное. Поезд из Киева до Львова едет около 5 часов, расстояние не очень большое. Мы же ехали 16 часов, при том, что поезд тронулся раньше положенного времени почти на час.

Все началось с вокзала. Мы долго ждем. Подходит первый поезд на Львов — к нему устремляется такая толпа, что люди давят друг друга, все кричат, детям плохо. На перроне происходит давка, люди оказываются на самом краю, многие не контролируют себя, главное — залезть. Мы решили туда не идти.

Пока мы стояли, вокруг можно было услышать частые крики “Вызовите скорую!”, “Доктора!”. Многим становилось плохо. Мы все это время были на бутербродах, я пыталась где-то найти горячую пищу — волонтеры с едой где-то были. Но нам не повезло с этим.

К самой границе мы попали к десяти вечера, после восьми часов ада на улице. Мама у меня была за главную, она не покидала очередь вообще. Мы с детьми хоть куда-то на время отходили. Внутри на проверке документов мы стояли еще час, после этого нас ведут в какую-то огромную палатку, в ней нет света, а людей туда приводят и приводят. Я не понимаю, что происходит, все куда-то идут. Потом мы выходим в какое-то маленькое квадратное отверстие в палатке — и оказываемся уже в Польше.

Тут мы понимаем, что нам негде остановиться — знакомый, который обещал предоставить нам жилье сказал, что ситуация поменялась. На тот момент мы были в таком состоянии, что нам нужно было одно — где-нибудь поспать.

Далее нас распределили в какой-то автобус, который привез нас в огромный торговый центр, в котором размещают людей.



Во всем торговом центре не было свободного места кроме узких дорожек, чтобы можно было ходить — везде люди в спальных мешках. Про коронавирус все забыли, я вспомнила о его существовании только когда сюда приехала. А я так его боялась в свое время…